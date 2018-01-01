孔帕尼吼出进攻口号：为战胜利物浦做好准备

在周日战胜南安普顿之后，卫冕冠军球队的队员们已经开始考虑在安菲尔德与领头羊的关键对决了。

曼城队长孔帕尼承认在最近输给水晶宫和莱斯特城的比赛后，球员们的自尊心受到了打击，但是在对阵利物浦的比赛时他们会“全力以赴”。

主场2:3负于水晶宫，随后在皇权球场上又以1:2落败，尽管英超卫冕冠军周日3:1战胜南安普顿回归了胜利之路。

在周四对阵领头羊利物浦的关键比赛之前，瓜迪奥拉带领的球队在客场取得了三分，将重新回到了联赛积分榜的第二位。

大卫·席尔瓦和阿奎罗的进球，詹姆斯·沃-普劳斯乌龙球，确保了曼城充分利用了前一天托特纳姆输给狼队的比赛后拉开的分差。赛后，孔帕尼也表示对球队在遭遇了一系列挫折后的反弹表现而感到高兴。

“这不仅仅是结果——这是我们踢球的方式。”这位后卫告诉《天空体育》。”

“除了我们的表现，我们不太关注其他事情。我们必须保持饥渴以及咄咄逼人。”

“最近我们的自尊心受到了打击，这是球队必须做出的反应。”

曼城和利物浦10月份在安菲尔德的比赛中打成了零比零的平局，但孔帕尼坚持他的球在对阵克洛普的红军时不会再有所保留，后者在周六的比赛中5:1大胜阿森纳。

这位比利时国脚说:“我们会好好的进行这场比赛。”

“在这个不可思议的赛季，我们有四项赛事要打。今天是朝着正确方向迈出的一步。”

“我们总是以同样的心态进入下一场比赛。我们只想赢。”

“我们需要做好战斗的准备，准备好向利物浦挑战并争取胜利。我们应该能够把我们所有的东西都拿出来，为了赢得那场比赛。”