孔帕尼：不接受反驳 范戴克就是英超历史最佳中卫

这位曼城传奇再次重申了他对利物浦后卫范戴克的观点，他认为这位荷兰球星就是英超最佳中卫。

曼城传奇球星文森特·孔帕尼重申，维吉尔·范戴克是英超历史上最佳中后卫，他认为这位“老派”的荷兰人帮助利物浦达到了新的高度。

2018年冬季转会期间，红军在荷兰国脚身上创记录地投资了7500万英镑。

当时，对一个只在凯尔特人和南安普顿打出了一定名声的球员开出这样的报价，利物浦的大手笔几乎震惊了所有人。

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然而，从现在的情况来看，克洛普的这笔交易看起来相当划算。

范戴克已经成为了安菲尔德的护身符，帮助利物浦获得了欧冠，并且离英超冠军也仅有一步之遥。

这些成就彻底说服了孔帕尼，另一位英超标志性中卫，将这位红军球星列为了联赛历史上的最优秀中卫。

“这很奇怪，因为我们提到的这些人，特里，费迪南德，他们已经很久没有出场了。”

“但他在过去几年里表现出来的水平，很明显地表明，他已经达到了前人的最高水平，并可能达到另一种高度。”

有人质疑孔帕尼说法，但这位经验丰富的比利时人坚持了自己的观点。

他告诉BBC体育:“我之所以这么说，是因为在维吉尔·范戴克加盟之前，利物浦是一支伟大的球队，但他们在防守方面总是很脆弱。”

“我从来没有感受到他们今年展示的那种无敌的表现。在一家大俱乐部里很难找到一个有如此重大影响力的球员。”

“作为一名现代中卫，但是他把老派的防守方式带回了英超，我很欣赏他这一点。”

“他的做法很简单，但很高效，我很尊重。”

孔帕尼在曼城度过了令人难忘的11年，这段经历让他获得了四次英超联赛冠军，而他也希望利物浦能够尽快拿到那座属于他们的联赛冠军奖杯。

“我能想象他们的心情，而且也挺同情他们的，我真的能理解这一切，你的运气得有多糟糕啊。”

“但我们希望配得上夺冠的人，能够最终捧起冠军奖杯。”