子虚乌有 哈兰德否认因天价条款错过加盟曼联

这名挪威国脚已经加盟多特蒙德，并对红魔拒绝他的薪水的报道发表了自己的看法。

埃尔林·哈兰德坚持认为曼联因为过高的工资要求而放弃对他的追逐的说法是“滑稽的”，并透露他一早已经决定转会多特蒙德。

上个月在谈到从萨尔茨堡转会时，哈兰德否认了关于曼联因为不可接受的条款而放弃与他签约的报道。

这名19岁的球员曾在曼联主教练索尔斯克亚手下效力过，他说他非常尊重他的前交流，但是他强调他拒绝了他们，因为他觉得转会到多特蒙德是正确的决定。

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“奥莱（索尔斯克亚）对我今天的成就非常重要。”哈兰德在接受Viasport采访时说：“但是我们认为多特蒙德是我最好的选择。”

“那是我感觉最好的地方，因此我就去了多特蒙德。”

当被问及曼联拒绝他的工资要求时，这位出生在利兹的前锋否认了这样的报道，他补充道：“不，这是那些家伙写的东西。”

“如果他们见到我，就得向我解释。这不是我的重点。”

“如果我被贴上这个标签，那就有点滑稽了。所有和我最亲近的人都知道我不是这样的人。”

哈兰德进一步强调了经纪人米诺·拉伊奥拉在帮助他达成交易中所扮演的角色，他说：“他是这行里面世界上最出色的，就这么简单。他是最好的经纪人。”

“他有很多负面情绪，这可能是因为他为他的雇主做了一件非常棒的工作。他帮了很多忙，是一个很好的人。”