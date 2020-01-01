媲美博格坎普 范佩西：萨卡的传球是世界级的

这位18岁的球员在雅典的表现被拿来与一些英超传奇人物相比较。

布卡约·萨卡在欧联杯对阵奥林匹亚科斯的比赛中又一次贡献助攻，他的出色表现被前枪手前锋罗宾·范佩西称为“世界级”。

这名18岁的球员在比赛还剩9分钟时的低平球被拉卡泽特转化为进球，帮助米克尔·阿尔特塔的球队在雅典取得了令人印象深刻的胜利。

本赛季，没有其他阿森纳球员能比萨卡贡献的9次助攻更多，他也有3个进球。

其他球队

他的表现当然赢得了范佩西的认可，他认为萨卡传球给拉卡泽特的方式可以和一些优秀的球员相媲美。

“这种传球就像吉格斯，博格坎普，斯科尔斯，指引你的前锋进入那个危险地带，这是世界级的。”前荷兰前锋告诉BT体育。

“这并不简单，但他让它看起来很容易。只有出色的球员才能传这些球。这是一个有想法有意图的传球，这是你想从你的球员身上得到的。”

“他真的抓住了机会，很高兴看到一个年轻人真的抓住了机会，为他的未来而战，而且做得很好。”

阿尔特塔自己在赛后也对萨卡赞不绝口，强调他是一个总在寻求进步的球员。

“当然，我真的对他的发展方式很高兴。”阿尔特塔评价萨卡：“我认为他对自己处理这件事的方式很满意，因为现在他有很多亮点，但他真的很谦虚。他总是问问题，与我的助手见面，并愿意改进。”

“他是一个优秀的孩子，他非常勇敢。他在进攻三区做出了重大决定，他没有藏起来，他有视野，有能力在非常紧张的空间里执行，这是一个很大的天赋。”