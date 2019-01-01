威廉谈吕迪格被歧视事件：这是每个人的耻辱

在他的切尔西队友在托特纳姆被辱骂后，巴西人希望管理机构采取更多措施来解决这个问题。

在周日2-0战胜托特纳姆热刺的比赛中，威廉的队友安东尼奥·吕迪格被球迷辱骂，他呼吁采取更多的行动来消除足球中的种族歧视。

后卫吕迪格是在孙兴慜被罚下场后不久被主场球迷盯上的。孙兴慜在下半场的比赛中踢了对手一脚。

切尔西队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔向裁判安东尼·泰勒报告了这一事件，并通过公共广播系统向托特纳姆热刺球场内的球迷们传达了反种族主义的信息。

热刺对此事的调查“仍在进行中”，在伦敦德比中打进两球的威廉希望管理机构能在这个问题上采取更强硬的立场。

“这是一个耻辱。这很令人失望，我不知道人们怎么会这样想。在他们的球队中，热刺也有黑人球员。”巴西国脚告诉天空体育。

“我真的不明白他们是怎么想的，为什么要做这些事情。我认为我们必须一起找到阻止这一切的方法。这是每个人的耻辱。”

“在球场上，你不能想太多，否则你就不能专注于你的工作。我们做了我们所能做的一切，我们的队长报告给裁判，我们有对种族歧视的抗议，裁判决定怎么做。”

“我希望我们能看到更多来自联盟的行动，这是我们想要的。”

威廉是自周日事件以来最新一个公开谈论英超种族主义问题的人。

赛后，吕迪格本人也在社交媒体上表达了自己的失望之情，并希望这件事不会很快被忘记。

“在一场足球比赛中再次看到种族主义确实令人难过，但我认为在公共场合谈论种族主义非常重要。如果没有，几天后又会被遗忘。”他在推特上写道。

与此同时，天空体育评论员、前曼联后卫加里·内维尔呼吁迅速采取行动，将种族主义从足球运动中清除出去，但他说，种族主义在英国社会中无处不在，他还点名英国首相鲍里斯·约翰逊。

切尔西将在12月26日主场迎战南安普顿。