威廉：的确收过巴萨邀请 可惜全家都爱伦敦

巴西国脚承认，他曾在2018年收到过来自西甲冠军的邀请，但目前他还期待着在保证常规位置的情况下和蓝军续下新约。

将威廉带到诺坎普或许是巴萨近几年来始终如一的心愿。虽然与切尔西方面没有达成过任何协议，但这并不能否定加泰俱乐部的努力。

在接受DAZN旗下一档专门针对在海外效力的巴西球员的，名为“Saudade”的系列采访时，威廉透露，其实从去年的世界杯开始，巴萨就一直在努力与蓝军进行沟通。

这位蓝军前锋告诉DAZN：“唯一一份我收到的来自巴萨的官方邀请，是在去年，世界杯之后。”

“巴萨肯定还向切尔西提出了报价，但被拒绝了。”

“我只有那一次和我的家人就这个问题进行了一些讨论，尽管我们都非常喜欢待在伦敦。所以几方面的因为最终帮助我们留在了这里。”

基于对伦敦生活的热爱，威廉也很期待与切尔西达成一份新协议。而如果双方不尽快完成续约，巴西人现有的合同就将在2020年到期。所以从明年1月开始，威廉就可以自由地和英格兰之外的包括巴萨在内的俱乐部进行接触。

回归巴西的可能性就现在的情况看来几乎为0，因为作为一名仍然处在职业生涯巅峰状态的球员，他当然希望能够继续留在欧洲赛场。但未来，他也不排除可能在某一阶段做出重返科林蒂安的决定。

威廉继续说道：“如果我不得不返回巴西，我会再次为科林蒂安效力。”

“这意味着很多，我在那里出身，在那里成长。当我9岁的时候，我的足球生涯就是从那里开始的，我在那里度过了整个童年。”

“从我很小的时候开始，甚至在我前往那里效力之前，我就已经是一名科林蒂安球迷了，我的家族也都支持这家俱乐部。”

“所以我能够加盟那里，我们全家都感到非常高兴，在我升入一线队之后，每个人都高兴到不能再高兴。”

威廉本赛季已经为切尔西出场14次，打入3球，贡献2次助攻。