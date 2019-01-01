威廉替代内马尔进入巴西参加美洲杯的阵容

这位切尔西边锋被迫缩短了在以色列的假期，与他的国家队同胞回合。

在内马尔被迫退出美洲杯比赛后，切尔西球星威廉被选为内马尔的替代者。

内马尔在周三对阵卡塔尔的友谊赛中脚踝受伤，他的美洲杯希望破灭了。

这位巴黎圣日耳曼球员在比赛中与卡塔尔中场阿西姆·马迪博发生冲突，导致韧带断裂，在比赛开始仅21分钟后就被替换下场，虽然最终巴西2-0获胜。

他将缺席美洲杯的消息在第二天得到了证实，韧带撕裂的伤势预计将让他缺席6周时间。

现在他将回到法国，在巴黎圣日耳曼继续治疗他的伤势之前，他将出席观看2019法国女足世界杯的揭幕赛。

当热刺的卢卡斯·莫拉和皇家马德里的小维尼休斯被提名为替代者时，蓝军边锋威廉最终得到了认可。

“切尔西前锋威廉已经得到巴西国家队征召，将参加2019年巴西美洲杯。”巴西足协在周五发布的一份声明中证实。

“他将会代替内马尔，后者在对卡塔尔的友谊赛后被因伤退出了国家队。”

威廉将不得不从以色列度假回到他的祖国巴西，在错过了泰特最初的23人征召后。

虽然他最初不在教练的计划中，但是30岁的他为他的国家带来了丰富的国际经验。

威廉曾在2011年11月代表巴西国家队首次亮相，并代表桑巴军团共出场65次，攻入8球。

他还代表国家队参加了两届世界杯，分别是2014年在本土举行的世界杯和2018年俄罗斯世界杯。随着内马尔的退出，他成为了蒂特队中经验第三丰富的球员，仅次于队长丹尼·阿尔维斯(107次出场)和蒂亚戈·席尔瓦(78次出场)。

巴西将于6月14日(星期五)在A组迎战玻利维亚队开始他们的美洲杯之旅，然后继续迎战委内瑞拉和秘鲁。