威廉：如果阿扎尔要走 我会心碎一地

根据普遍预测，比利时国脚将在未来几周内高价加盟皇马

切尔西前锋威廉承认，如果阿扎尔今年夏天离开俱乐部，他将“非常伤心”。

据悉，皇马非常迫切想要签下阿扎尔，他在斯坦福桥的合同仅剩一年。

比利时国脚本月已经决定了自己的未来，并通知了俱乐部。在周三切尔西对阵阿森纳的欧联决赛可能是他最后一次为蓝军出场。

而蓝军主帅萨里本周表示，如果阿扎尔想离开，他会尊重他的决定。

当被问及用一个奖杯阿扎尔是否合适时，威廉笑着告诉天空体育：“很难讲，因为我们不知道会发生什么。

“我能说的是，如果他离开，我会非常难过。”

本赛事阿扎尔、佩德罗和奥多伊都在竞争首发位置，威廉上场的机会也很有限。

赢得欧联冠军是阿森纳争夺下赛季欧冠席位的最后机会，但阿兹皮利奎塔希望切尔西能够卫冕。

“这是一个奖杯，对他们来说很重要，因为这意味着他们下赛季可以进入欧冠。这显然也是一次德比，我们都很期待。”阿兹皮利奎塔说。

“作为队长，能够举起奖杯意味着很多。我渴望成功，赢得欧联冠军。2013年跟随切尔西在阿姆斯特丹获得的欧联冠军是我在蓝军的第一个奖杯，所以它意义非凡。希望我们能拿下它。”

由于地理位置的原因，巴库决赛的筹备备受争议。

由于担心自己的人身安全，阿森纳的亚美尼亚中场姆希塔良不会前往阿塞拜疆。

只有6,000名支持者准备从伦敦出发。这意味球场观众席仅由不到10％的阿森纳和切尔西球迷组成。

这些问题导致一些球员和球迷抨击欧足联的选址决策，蓝军边锋佩德罗就是其中一员。