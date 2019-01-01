威廉因伤无缘美洲杯决赛

由于腿筋受伤，切尔西攻击手威廉在美洲杯决赛只能作壁上观。

威廉将缺席美洲杯决赛对阵秘鲁的比赛，这名切尔西边锋的腿筋受了轻伤。

威廉是在周二巴西2:0战胜阿根廷的下半场出场的，巴西足协周三证实他在比赛中拉伤了腿筋。

虽然伤势不严重，但威廉的恢复时间意味着他已经被排除在决赛之外，东道主希望自2007年以来首次夺得美洲杯冠军。

到目前为止，这位30岁的球员只是作为替补上场，但在小组赛阶段5:0战胜秘鲁的比赛中进球，并在四分之一决赛对阵巴拉圭的比赛中打入点球。

巴西足协一名发言人告诉法新社，威廉感到“腿筋疼痛”，并于周三接受检查，证实他拉伤了肌肉。

威廉是巴西在美洲杯的后援，他在内马尔因伤缺席后顶替了内马尔的位置。

尽管没有内马尔，巴西仍然成功地在决赛中锁定了自己的位置，并且还没有在美洲杯上失球。

他们将在周日的决赛中对阵秘鲁，此前秘鲁在周三以3-0击败智利，秘鲁上一次出现在美洲杯决赛是在1975年。

虽然威廉的美洲杯之旅已经结束，但他已经准备好了一个有趣的回归，因为切尔西即将确认兰帕德为他们的新主帅。

这名巴西前锋显然是兰帕德的球迷，他相信兰帕德是萨里的理想替代者。

“他是一个传奇，”威廉在接受football.london采访时说:“对于俱乐部来说，他是一个非凡的球员，赢得了所有可能的冠军。他在俱乐部所取得的成就值得如此多的尊重和支持。如果切尔西真的引进他，他将非常受欢迎。”