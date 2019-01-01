威廉：切尔西这赛季仍能夺冠 我已百分百恢复

这位巴西国脚坚持认为斯坦福桥的期望和以往一样高，他相信球队能够拿到冠军。

巴西球员威廉认为，切尔西“本赛季可以赢得一些冠军”，他对蓝军充满信心，尽管俱乐部被转会禁令影响了。主帅兰帕德无法在2020年夏天之前扩充自己的阵容。

尽管切尔西的国内和欧洲对手都来势汹汹，但威廉认为切尔西仍然具有的竞争力。

威廉认为人们的期望应该和以往一样高，这位巴西国脚相信蓝军能够在联赛杯、足总杯和欧冠中争夺冠军。

他告诉天空体育：“我认为切尔西本赛季可以赢得一些冠军。我知道这个赛季夺冠会很难，像往常一样，总是很难。当你失去像大卫·路易斯、埃登·阿扎尔这样的球员是很困难的，但是我们这里有一些优秀的年轻球员，他们可以提高很多，将来会成为联盟中最好的球员之一。我认为我们有一个出色的团队。但是切尔西是一家大俱乐部，这件球衣分量很重。当切尔西进入比赛时，我们为胜利而战。这无关谁是球员和教练，每年我们都想赢得一些东西，我认为今年我们可以再次做到。”

威廉还认为俱乐部传奇兰帕德是带领切尔西前进的合适人选，尽管他承认俱乐部传奇在执教方面是一个英超新手，需要时间来传达他的信息。

这位南美前锋补充道：“和他一起工作很好。他是一个优秀的人。训练质量一直很好。当然，我们必须给一些时间来适应，这是一种新的形象，一种新的理念，但我认为我们会适应。”

威廉仍然在追寻他2019- 2020赛季的第一个进球，他的任务是填补埃登·阿扎尔离开后留下的空缺，但他觉得自己已经准备好做出一个有意义的贡献。

他说：“我在美洲杯的时候受伤了，我需要一些时间来恢复，但是现在我100%的恢复了。我必须继续努力训练，当我比赛时间时，我必须踢好。”

周六国际比赛日结束后，切尔西将做客狼队，重返赛场。