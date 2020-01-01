威廉：切尔西拒绝给我三年续约的话 我会离开

巴西人的合同即将到期，但他透露蓝军只愿意给他延长两年的合同。

威廉已经暗示他可能会在今年夏天离开切尔西，因为他与切尔西在续约条款上存在分歧，他目前的合同将在6月份到期。

31岁的他在斯坦福桥度过了他职业生涯的最近7年时光，在俱乐部的各项赛事中出场超过300次。

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在此期间，蓝军赢得了四项重要的奖杯，包括两次英超冠军和欧联杯的冠军，巴西人经常作为球队的首发阵容。

在兰帕德的带领下，威廉再次成为了一名杰出的球员，在2019- 2020年的34场比赛中贡献了5个进球和5次助攻。

然而，他将在这个夏天成为自由球员，并且还没有与切尔西就续约达成新的协议。

威廉现在透露他已经得到了在西伦敦再呆两年的机会，但是他希望能再呆三年——如果蓝军拒绝在谈判中让步，他会转会离开。

“这是一个困难的情况，因为切尔西给了我两年的合同，他们不会改变他们的合同。但我说我想再多干三年。”

“正因为如此，情况很困难。我真的不知道是否有可能留下来。我的目标是继续努力，集中精力完成剩下的赛季，这样切尔西就能继续赢得比赛。”

“我有一个清醒的头脑，在剩下的赛季中我会集中精力。”

“我认为(留下来)很难。让我们看看会发生什么。"

威廉是在周二晚上切尔西主场0 - 3负于拜仁之后说这番话的，主场的大比分失利使得兰帕德的球员们面临着一场艰难的战斗来获得下一轮的资格。

蓝军将于3月18日前往安联球场进行16强第二回合的比赛，他们需要在本赛季还未输过欧冠的对手身上取得至少4个进球。

在周六与伯恩茅斯的关键联赛之前，兰帕德必须让他的球员们恢复状态。

切尔西目前在顶级联赛积分榜上排名第四，领先排名第五的曼联3分。