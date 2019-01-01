威廉：不会和其他球队谈转会 我还在等待蓝军

这名巴西国脚仍然希望能够有机会在赛季结束后留在斯坦福桥。

切尔西前锋威廉坚持说他不会在一月份和其他俱乐部签订一份合同前的协议，因为他正在等待斯坦福桥给他提供一份新合同。

这名巴西国脚目前的合同到赛季末到期，而巴塞罗那已经和他联系在一起。

切尔西通常只向30岁以上的球员提供一年的合同，其中31岁的威廉就属于这一类。

近年来，蓝军打破了这一政策，允许大卫·路易斯和奥利维耶·吉鲁以新的条款签约。

这个赛季在兰帕德手下给人留下深刻印象的威廉是否会得到同样的待遇还有待观察，但他拒绝了在新的一年里与任何潜在追求者进行谈判的要求。

“不，还没有。”威廉在周三与瓦伦西亚的平局后被问及是否有新的合同报价时表示：“不，我不想和他们（其他俱乐部）谈，因为我的合同到赛季结束。我是一名切尔西球员，但我只想说俱乐部知道我想做什么。说实话，我在这里很开心。我很高兴为这家俱乐部效力，但这种情况不在我的掌控之中。我等着他们。他们知道我想要什么，我想做什么。他们已经知道了，所以我就等着他们。”

威廉是这支切尔西队中比较年长的球员之一，而兰帕德在上任后大力启用新人。

“我觉得年轻。他们每天和我一起学习，我也和他们一起学习。这是一个组合。我觉得自己很年轻。我很高兴和他们一起踢。”他补充道：“事实上，我觉得切尔西总是想要赢得一些东西。过去我们这样做过，现在我们想和这些年轻球员再做一次。我们必须继续努力，以走同样的路。”

由于切尔西这个赛季一直在进步，他们的后防线看起来总是有些混乱和破烂。瓦伦西亚在梅斯塔利亚错过了很多机会，这意味着蓝军必须在小组赛的最后一场比赛中击败里尔，以确保进入淘汰赛阶段。

兰帕德承认他的球队有点幸运，比赛“可能以5-5或6-6”结束，威廉也同意这一点。

“比赛的结尾是疯狂的，你知道，在这样的气氛下很难在这里对阵瓦伦西亚。”他继续说：“至少我们得到了一分，现在我们在主场有一场生死战。我想我们有一点幸运，但是就像这样，现在我们去看对里尔的比赛。”

“我认为我们踢得很好。我认为上半场我们创造了一些机会，也错过了一些反击，但我们一直控制着球并掌握控球权。下半场，我们的第二个进球后，他们施加了很大的压力，我们开始给他们反击。”

“这就是为什么他们在比赛结束时创造了很多机会。但我们得到了一分，现在我们必须在主场决胜。”