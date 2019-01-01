威尔逊：无意让凯恩出局 自信能有一席之地

伯恩茅斯前锋并不畏惧与凯恩竞争国家队的首发位置，他相信自己能够在三狮军团制造属于自己的影响力。

当地时间周五晚间，英格兰将前往客场，与捷克展开欧预赛的较量。

在赛前接受采访时，威尔逊说道：“哈里是一名顶级球员，我不是说我要让凯恩从三狮军团出局，但伤病或者其他一些问题都有可能发生，你必须随时准备好去抓住机会，无论是1分钟，20分钟，还是从开场哨响开始。”

“不要总想着‘哈里会上场’，我更愿意想的是我可以制造影响力。在杯赛中，我更愿意作为替补为伯恩茅斯出场，那样我可以获得更多的进球。对手后防会感到疲劳，你跑进他们的后场，这是他们最不愿看到的。这有利有弊。”

“没有哪位职业球员会说他们就想坐在板凳上。我在俱乐部层面一直努力工作，希望能够得到常规的首发机会。”

在立志要和凯恩竞争三狮军团的第一前锋的同时，威尔逊表示自己也从凯恩身上学到了很多。

“你看凯恩训练中所表现出来的冷静，哪怕到了最后一节训练课，也完全没有调侃玩笑之类，纯粹就是专注。”

“有时候在俱乐部——我对此感到内疚——在最后一节训练课上，你会与队友们插科打诨，相互比试一下，开开不在场的队友的玩笑，但在比赛中，这些都不会发生。”

“你必须保持专注。哈里就是榜样。我也已经把这种专注带到了我在伯恩茅斯的训练中。当我在在最后一节训练当中时，谈笑是没必要的，你可以回到更衣室再这样做。”

虽然伤病一度阻碍了威尔逊的国家队之路，但他表示自己始终坚信有朝一日能够得到征召。

“当我还在租借效力凯特林和塔姆沃斯的时候，我就说过我迟早会为英格兰国家队效力的。”

“每个人都说我太自信。如果你自己都不相信自己可以到达某个地方，那你永远也到不了那个地方。为国家队效力，到英超踢球一直都是我的目标。”