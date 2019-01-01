威尔洛克：塞巴略斯真的棒 而且还会越来越棒

这名枪手的中场球员从皇家马德里租借而来后，立即产生了影响。

很少有球员像达尼·塞巴略斯在阿森纳那样一到俱乐部就立刻给人留下深刻印象。

这位本赛季从皇家马德里租借而来的中场球员在新赛季开始前两周才与他的新队友们联系上，而今夏的转会传闻也让他与热刺联系在了一起。

但在这段时间里，他已经挤进了首发阵容，获得了两次助攻，并被评为全场最佳球员，此前他在主场的处子秀中表现出色，帮助埃梅里的球队以2-1击败了伯恩利。

自从周六战胜红酒军团以来，塞巴略斯一直是酋长球场的话题，球迷和专家们都对他适应新环境的轻松程度感到惊讶。

但是在对阵伯恩利的比赛中与西班牙人搭档首发的乔·威尔洛克从第一次见到他就知道阿森纳签下了一个特别的球员。

“达尼是个顶尖的球员。”威尔洛克说：“我们每天都能在训练中看到他，他太棒了。他很技术流。他在周六展示了他将会变得多么优秀，他将会给球队带来什么。他的表现很好。他是一流的。他一天比一天健康，一天比一天好。”

塞巴略斯看起来肯定会在本周末阿森纳客场挑战利物浦时保住他在球队的位置。

这场比赛将是仅有的两支在英超联赛中保持100%战绩的球队，在安菲尔德紧张的气氛中，这场比赛对塞巴略斯来说将是一场完全不同的挑战。