威尔洛克：全队上下都很信赖新主帅阿尔特塔

到目前为止，这位20岁的中场在西班牙人执教的两场比赛中都作为替补出场，他对未来很乐观。

阿森纳中场乔·威尔洛克表示，尽管前两场比赛只拿了一分，但枪手全队都信任新主帅阿尔特塔。

在一个良好的开局之后，阿森纳在周日主场对阵切尔西的最后10分钟里连失两球，使得他们在英超积分榜上只排在第12位。

弗莱迪·永贝里在乌奈·埃梅里被解雇后成为了阿森纳的临时主帅，但是表现依然挣扎，而“新主帅的反弹”似乎也与阿森纳无缘——但威尔洛克知道他的球队将会长期信任这名教练。

“他充满了能量，他在那里为大家和不同的战术。”威尔洛克在与切尔西的比赛后说。

“我原以为我们在上半场和下半场的前15分钟就做到了，但是他们压制住了我们，所以真的很令人失望。”

“我们都相信他；我们都在听，我们都试着把他在训练中使用的战术运用到球场上。”

“很明显，我们在上半场就想这么做，但这是一个漫长的过程，我们和他只有一周的时间，我们都期待着和他一起工作。”

威尔洛克在赛季初就满20岁了，本赛季他是阿森纳队的重要球员，在各项赛事中，只缺席了四场比赛。

他充满希望的状态是这个糟糕的赛季在酋长球场少数几个积极的信号之一，他的四个进球证明了他的努力。

他希望从阿尔特塔对俱乐部的新设想中获利。不过现在，迎接曼联和利兹联的主场比赛才是他们的焦点。

“我们试着付出很多努力，试着互相帮助，但不幸的是我们失败了。”威尔洛克补充道。

“我们只需要保持乐观，我们互相信任，我们知道赛季已经过半，我们需要继续前进。”

“我们期待着下一场比赛，希望我们能在90分钟的比赛中充分展示我们的能量。”