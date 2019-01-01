威尔希尔谈三年噩梦：再也不能这样过了

西汉姆球员威尔希尔解释了为什么他的首选在过去几年发生了变化，以及为什么他迫不及待地想回到踢球的状态。

西汉姆的中场杰克·威尔希尔谈到了他职业生涯中最困难的三年，也是他这一生到目前为止最困难的三年，他发誓要尽自己最大的努力在下个赛季赢得一个固定的首发位置。

对于27岁的他来说，最近的生活绝不是一帆风顺的。在阿森纳效力17年之后，不到12个月前他转会到了伦敦体育场，这位英格兰国脚在铁锤帮的第一个赛季一直受到伤病的困扰。

虽然他的队友现在分散在世界各地的海滩和度假胜地，威尔希尔正在铁锤队的拉什格林训练场进行艰苦的训练，在他最近的挫折后，他正在为健康而战。

他最近的一次出场是在去年12月初，脚踝的伤病让他之后一直缺席——这一打击将威尔希尔在他不想要的上赛季缺阵记录上再添一笔。总的来说，上个赛季他缺席了30场比赛，但是他回归一线队的动力不仅仅是为了回报主教练曼努埃尔·佩莱格里尼或看台上俱乐部的球迷对他的信任。

三年前，他的儿子阿尔奇患上了一场令人担忧的疾病，每天都有怪异的癫痫发作，这让他的职业生涯和工作重点成为人们关注的焦点。从那以后，他所做的每一件事，以及他为自己未来设定的每一个目标，都是为了他的妻子安德里亚妮和他的孩子阿尔奇、黛利拉和希耶纳。

“那是2016年，我在训练中受伤了。”威尔谢尔在接受《运动员立场》采访时说：“这很难接受，因为我正想重回正轨。我回到家，四岁的儿子突然在地板上癫痫发作。这种事情一次又一次地发生，在三四个月的时间里每天都在发生。有些时候，在午夜，我赶着去医院。我和妻子大多数晚上都会熬夜，因为癫痫发作大多发生在晚上。我们把他放在床上，但是我们睡不着，因为我们不知道他发生了什么事。我们会坐起来。我只是有点忘了足球。我记得我对妻子说过：‘我不确定我还能不能再这样了’。它让你意识到足球不是一切。作为男人，我们不喜欢示弱，也不喜欢谈论事情。”

威尔希尔很快就赞扬了阿森纳前主教练温格，他是一位在威尔希尔的生命中非常有影响力的人物，他理解复杂的情况，能够看穿威尔希尔是一个“总是受伤”的球员的假设。

可以理解的是，从伤病中恢复成为了次要问题，威尔希尔承认他最关心的是他的家人，而不是他在球场上的表现。

“这就是为什么我高度评价温格。”他说。

“他对我说，‘你要处理你的儿子，不管花多长时间，你都要处理好。’这就是为什么这次受伤花了这么长时间。人们说“他总是受伤，他很容易受伤，他永远不会恢复健康”，但他们没有意识到在紧闭的门后发生了什么。

“我不想去复健。我在医院里进进出出，我没有睡觉，说实话，我真的不在乎。我主要关注的是我的儿子。我有点脱离了外部世界，这让你改变了思考事物和生活的方式。我是一名足球运动员，这很好，但家庭永远是第一位的。我试着成为最好的爸爸，尽我所能多花时间和他们在一起。我所做的一切都是为了他们。谢天谢地，现在我的儿子很好。多亏了医生和专家，他现在很好，一切都在可控范围内。我想回来找他，找我的女儿黛利拉和我的新宝宝希耶纳，他们还没看过我踢球。你永远不应该放弃。我想踢尽可能长的时间。我真的很喜欢足球。这是我的生活，这是我孩子的生活，我们是一个足球家庭。我的目标是回到球队，赢得尽可能多的比赛。目前，我只关注这些。”