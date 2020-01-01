威尔希尔：最开始不想加盟阿森纳 那时候我才9岁

当枪手提出要签下他的时候，这名中场球员才9岁，他一开始对此并不感到兴奋。

杰克·威尔希尔透露，当他收到阿森纳的邀请时，实际上并不那么愿意加盟。

威尔希尔成为枪手青年队的一员时只有9岁，在他16岁时首次代表阿森纳在英超联赛中亮相时，这位英格兰国脚成为了俱乐部最年轻的出场球员。

这位西汉姆联中场在2018年转会铁锤帮之前为阿森纳出场近200次。而在他加盟北伦敦豪门之前，他正在为卢顿青训营效力。

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威尔希尔认为这是个奇怪的提议，一开始自己实际上并没有兴趣加入阿森纳，但他还是在最后一刻选择了同意。

“我当时在为卢顿效力，我出战了一场与巴尼特的比赛，裁判实际上是在为阿森纳物色球员。”他告诉《锁定战术》播客。

“后来他找到了我爸爸，表示他希望我直接和阿森纳签约，他甚至没有告知那场比赛是一个考察性质的比赛，他只是想把我签到阿森纳。”

“这很奇怪，因为在这一情况之前应该发生过什么才对。不过说实话，当时的我不想加盟阿森纳。”

“我每天从卢顿到伦敦需要15分钟。我爸爸因为工作的关系，他必须早点完成自己的工作。”

“我爸爸没有给我任何压力，但当时我不知道该做什么。我记得很清楚，那时我九岁，和我的朋友在公园里。”

“我爸爸开着他的红色小货车停了下来，对我说:‘今天是你必须做出决定的最后一天。’”

“我对我的伙伴说:‘我要去阿森纳了。’剩下事情就是历史了。我父亲表现得很公正，因为当时作为孩子我们还没有太多主见，他是一位水管工人。”

“他曾在凌晨四点就完成自己的工作，然后带着我们出门，从我住的地方到伦敦需要花费一个小时，从我10岁开始算起，一周要往返伦敦三次。”