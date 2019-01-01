威尔希尔：弗雷泽是给黄金双枪提供弹药的理想人选
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威尔希尔告诉阿森纳，伯恩茅斯边锋弗雷泽是“为奥巴梅扬和拉卡泽特提供子弹的理想人选”。
这位苏格兰国脚被传将在夏季转会期间转会到酋长球场。也许他在转会名单上的顺位有所下滑，目前枪手似乎更倾向于与水晶宫前锋扎哈签约。
然而，人们对这位上赛季在英超联赛中助攻14次的球员可能会重新燃起兴趣。
前阿森纳中场威尔希尔曾在2016-17赛季租借到伯恩茅斯期间与弗雷泽并肩作战。
他告诉football.london：“我认为瑞恩·弗雷泽将是一个出色的签约。我很了解他。他可能是我共事过的最努力的球员。他的态度很特别。在球场上，他整天跑来跑去——他是早上第一个上场的，也是最后一个下场的。他的身体素质真的很好。他在这方面有了很大的进步。他真的很努力。从技术上讲，他真的很行。你可以从他去年创造的所有机会中看出这一点。你可以从上赛季他得到的大量助攻看出这一点。这是他的功劳，也是埃迪[豪]的功劳。埃迪非常信任他，他得到了回报。他培养了他，把他变成了一名顶级球员——如果他去阿森纳，我希望他一切顺利，因为他是一个出色的人，一个出色的球员。”
阿森纳被认为在目前的市场上需要更多的创造力，拉姆塞已经离开，厄齐尔的问题还在继续。
威尔希尔相信弗雷泽会在进攻三区给球队带来灵感，让他身边的人发挥出最好的水平。
这位前英格兰国脚补充道:“瑞恩将是为奥巴梅扬和拉卡泽特提供子弹最理想的人选。想象他和厄齐尔在一起。想象一下他们能为前锋创造多少机会。我总是说厄齐尔是我见过的最好的球员之一，我和他一起踢球，一起工作。想象一下，如果阿森纳有弗雷泽来提高厄齐尔的能力，情况会怎样?他们会是一个出色的团队。球迷们会喜欢的。”