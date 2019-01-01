威尔希尔：弗雷泽是给黄金双枪提供弹药的理想人选

威尔希尔相信他的前伯恩茅斯队友弗雷泽将会给阿森纳带来理想的补充。

威尔希尔告诉阿森纳，伯恩茅斯边锋弗雷泽是“为奥巴梅扬和拉卡泽特提供子弹的理想人选”。

这位苏格兰国脚被传将在夏季转会期间转会到酋长球场。也许他在转会名单上的顺位有所下滑，目前枪手似乎更倾向于与水晶宫前锋扎哈签约。

然而，人们对这位上赛季在英超联赛中助攻14次的球员可能会重新燃起兴趣。

前阿森纳中场威尔希尔曾在2016-17赛季租借到伯恩茅斯期间与弗雷泽并肩作战。

他告诉football.london：“我认为瑞恩·弗雷泽将是一个出色的签约。我很了解他。他可能是我共事过的最努力的球员。他的态度很特别。在球场上，他整天跑来跑去——他是早上第一个上场的，也是最后一个下场的。他的身体素质真的很好。他在这方面有了很大的进步。他真的很努力。从技术上讲，他真的很行。你可以从他去年创造的所有机会中看出这一点。你可以从上赛季他得到的大量助攻看出这一点。这是他的功劳，也是埃迪[豪]的功劳。埃迪非常信任他，他得到了回报。他培养了他，把他变成了一名顶级球员——如果他去阿森纳，我希望他一切顺利，因为他是一个出色的人，一个出色的球员。”

阿森纳被认为在目前的市场上需要更多的创造力，拉姆塞已经离开，厄齐尔的问题还在继续。

威尔希尔相信弗雷泽会在进攻三区给球队带来灵感，让他身边的人发挥出最好的水平。

这位前英格兰国脚补充道:“瑞恩将是为奥巴梅扬和拉卡泽特提供子弹最理想的人选。想象他和厄齐尔在一起。想象一下他们能为前锋创造多少机会。我总是说厄齐尔是我见过的最好的球员之一，我和他一起踢球，一起工作。想象一下，如果阿森纳有弗雷泽来提高厄齐尔的能力，情况会怎样?他们会是一个出色的团队。球迷们会喜欢的。”