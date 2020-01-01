威尔希尔：小法帮助我很多 11年击败巴萨表现没多好

这位前英格兰国脚承认，在少年时期就进入枪手的大名单后，他感到很不适应。

杰克·威尔希尔已经敞开心扉，他承认他“不认为自己配得上阿森纳的首发阵容”，同时也透露了塞斯克·法布雷加斯在他成长过程中所扮演的角色。

威尔希尔在2009年17岁的时候就在酋长球场签下了他的第一份职业合同，此后他开始声名鹊起。

这位中场球员很快适应了英超联赛的节奏和强度，并很快成为了温格首发阵容中的常客。

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而后，威尔希尔很快就被召入英格兰队，成为俱乐部和国际舞台上的明日之星，但不幸的是，他没能充分发挥自己的潜力。

伤病严重影响了他在2011年至2016年期间在阿森纳的表现，之后他被租借到伯恩茅斯。

枪手准备在威尔希尔回到酋长球场后延长合同，但他最终决定在2019年夏天前往西汉姆联接受新的挑战。

这位28岁的球员回忆起自己在阿森纳的时候从一开始就怀疑自己，但是他相信法布雷加斯帮助他建立了年轻时所需要的自信。

威尔希尔表示：“法布雷加斯总是会给我一些帮助，在季前赛的时候，我和吉布斯、拉姆塞都会获得和一线队合练与出场的机会。”

“因为都是年轻球员，我们三个关系很不错。当年轻人进入一线队的时候，往往会抱团在一起。”

“在那个阶段我表现得很安静，这听起来很疯狂，但我真的觉得我不应该在那里。我觉得我还是个孩子，并且还遭遇了很多伤病，但我得到了机会。”

“法布雷加斯是一位好人，他会给我一些建议，当时我在一线队和预备队之间来回，他总是对我说，我看了你再预备队那晚比赛中的表现，你踢得太棒了。”

威尔希尔还在这次采访中谈到了2011年阿森纳对阵巴塞罗纳的比赛中，自己的出色表现。他坚持认为自己在主场2:1战胜瓜迪奥拉的比赛中大部分时间都在追赶影子。

“说实话，我甚至都没想过我踢得那么好。我想我的表现应该还算不错，我在上半场做了一些不错的事情，但是我仍然感觉巴萨控制了比赛。”

“他们有一种特殊的传球方法，你会觉得自己在毫无意义地兜圈子乱跑。他们曾经在中场做出过很多这样的小范围的传接球，你不知道自己是应该继续紧逼、还是待在原地等待。”

“直到比赛结束后，我才意识到自己踢得有多好。当时保罗·埃克斯对我说：‘你可以抗衡哈维和伊涅斯塔。’我说：‘这不可能。’，但他坚称：‘我告诉你，你可以做到。’然后，我成为了那场比赛的最佳球员。”

“当你处在一场比赛中时，你很难知道自己踢得有多好，以及人们对比赛的看法。”

“在接下来的几天里，我记得比赛结束后纳斯里对我说，‘你现在需要保持在这个水平，你已经上升了几个级别，你只需要把自己现在的状态保持一周又一周就好了。其他人都这么说没什么，但当你的队友，那些每天都看到你的人说出这句话时，就意味着更多了。”