威尔希尔：不知道为什么没有球队要我 我不知道该如何向自己的孩子解释

尽管只有29岁而且身体健康，但这位曾被誉为未来世界之星的中场球员如今却无球可踢。

前阿森纳中场威尔希尔最近谈到自己在寻找新东家方面遇到的阻碍，他表示自己不知道为什么没有球队愿意签下他。

在2018年离开阿森纳之后，威尔希尔效力过西汉姆和伯恩茅斯，但都没有进入球队的长期计划。如今他只有29岁，但却找不到俱乐部，这让他难以接受。

威尔希尔告诉The Athletic：“今天我在跑道上跑步，自己进行训练以保持状态，我难以想象为什么自己会走到这一步。”

“我的孩子开始懂事，尤其是阿奇，他已经九岁了，他会问我去美国踢球怎么样，为什么不去西甲之类的问题。”

“我很难向他解释，他会问我为什么没有俱乐部要我，我不知道该如何向他解释。”

“当我出门时，人们会认出我。他们会问我为什么不和一支英格兰球队签约，向他们解释这些问题是最困难的。我会说，因为没有球队要我，然后他们会理解不了。”

“我之前已经说过我愿意去国外踢球，实际上，我可能想要去国外踢球，因为我想尝试一些不同的东西，去一个没有人认识你的地方重新开始。”

“我有点感觉英格兰足坛的大门已经向我关闭，我不知道为什么，可能是因为我的伤病历史，以及人们从其他地方听来的故事，我觉得这并不公平。”

“我上次受伤是2020年1月，当时每个人都认为肯定又是脚踝旧伤复发，但实际上并不是，我是疝气，只缺阵了10天，但不幸的是，之后疫情爆发足球停摆，但我已经重新恢复健康，现在身体状况很好。”

“我的下一次转会不是为了赚钱，重要的是内心的感受，我说的不仅是成长时的感受，是早年在阿森纳那种享受比赛，享受踢球的感觉。”

“重要的找回那一种有一个奋斗目标的感觉。”