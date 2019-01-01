威尔士新皇可比博尔特和大罗 对手主帅狂吹曼联新星

匈牙利主帅罗西将曼联新签下的詹姆斯比作两位体育界的传奇人物。

匈牙利国家队主教练马尔科·罗西将曼联新签下的丹尼尔·詹姆斯比作尤塞恩·博尔特和前巴西前锋罗纳尔多。

罗西正在准备在2020欧洲杯预选赛中率领匈牙利面对詹姆斯和他的队友们。

这位54岁的主帅似乎已经把詹姆斯指定为比赛前威尔士的关键人物之一，尽管到目前为止詹姆斯只代表威尔士出场过三次。

这名边锋在过去的一年里以他不可阻挡的速度赢得了声誉，罗西对此非常清楚。事实上，詹姆斯的速度是如此之快，人们把他与世界上跑得最快的人尤塞恩·博尔特相提并论。

“詹姆斯的速度让我想起了尤塞恩·博尔特——像他这样的速度真的令人难以置信。”罗西说：“在过去的几年里，我不记得有哪个球员给了我这种感觉。他的速度如此之快，这就是曼联买下他的原因。”

詹姆斯不仅仅与体育界的人物相提并论，罗西相信他甚至和史上最伟大的前锋之一有着相似的特点。

“过去我和一个速度很快的球员比赛，对我来说，他是最好的，仅次于迭戈·马拉多纳，那就是罗纳尔多，”匈牙利主帅说：“他并不是以速度而闻名，而是以一切而闻名。他的加速看起来像詹姆斯，尽管现在的技术有点不同。”

詹姆斯这个赛季的出色表现在上周五收到回报，曼联宣布已经与这位来自斯旺西的边锋签约，此时距离他从被英甲球队什鲁斯伯里退货才过去一个赛季。

然而，詹姆斯在2008 -19赛季的斯旺西表现出色，他在所有比赛中的5粒进球和10次助攻吸引了很多英超球队的注意。

与此同时，这位21岁的球员希望威尔士在周末以1-2输给克罗地亚后，在周二的比赛中能够有所改善。

吉格斯的球队目前在欧洲杯资格赛中排名小组第四，但仅落后第一名匈牙利3分。