委曲求全 热苏斯渴望首发：我还能踢右边锋

瓜迪奥拉在联赛杯上让两位前锋同时首发，巴西国脚正在努力争取一个固定的首发位置。

加布里埃尔·热苏斯知道他在曼城的首发位置之争不会因为能和塞尔吉奥·阿圭罗搭档而变得更容易。

巴西国脚通常会和阿圭罗直接竞争瓜迪奥拉的单前锋位置。但在周二对阵南安普顿的联赛杯比赛中，两名球员都首发了，而热苏斯则到了边路——他曾在巴西和帕尔梅拉斯踢过这个位置。

这位22岁的球员很喜欢扮演这个角色，但他坚持认为这是一场与拉希姆·斯特林、里亚德·马赫雷斯、贝尔纳多·席尔瓦和勒罗伊·萨内争夺位置的大战。

“你知道，这可是曼城！竞争非常激烈。”热苏斯说：“曼城有很好的球员，一支了不起的球队，所以无论谁上场都会踢得很好。我喜欢这个位置，但我永远尊重主教练的决定。自从美洲杯以来，我一直（为巴西）踢右边锋。我喜欢它。我在这个位置从巴西和我的老东家起步。之后我才踢前锋。当然我喜欢踢两个位置，我认为你可以踢多个位置是非常重要的。”

阿圭罗在对阵圣徒的比赛中攻入两球，本赛季已经在所有比赛中打进12球，在英超联赛中只需要再进4球就可以超越亨利成为有史以来最高产的外籍前锋。阿根廷人也是曼城历史最佳射手，在350场比赛中打进243球。热苏斯说他只能向英超历史上最出色的前锋之一学习，并努力以他为榜样。

“很难描述塞尔吉奥。塞尔吉奥是俱乐部的最佳射手，每场比赛他都向我们展示了他为什么是最佳射手。”他补充道：“我当然要向他学习，他是一个传奇。他每场比赛都得分。我不会每场比赛都进球。我想我们是不同的，我和塞尔吉奥。我22岁了，我必须提高我的足球水平——我的能力，我的射门——我必须这样做，我必须向塞尔吉奥学习。”