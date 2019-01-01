姆巴佩100%会留队 大巴黎表态续约进行中

虽然最近几周皇马与姆巴佩的绯闻已经传得人尽皆知，但大巴黎仍有信心将世界杯冠军得主留在王子公园。

在双方本轮欧冠交手前，皇马主帅齐达内就已经公开表示自己“爱了”这名年轻锋霸。而周二的比赛，姆巴佩也在伯纳乌，用实际行动证明了自己配得上齐达内的“爱”。

在两球落后的情况下，他在第81分钟的进球帮助客队重新找回信心，随后萨拉维亚的进球为球队扳平比分，最终双方2-2握手言和，共同晋级到欧冠16强中。

大巴黎体育主管莱昂纳多也注意到了齐达内的“表白”，但他相信这样的爱意只会是空欢喜一场。

莱昂纳多说道：“他说过这样的话吗？我什么都没看到啊！”

“我唯一知道的是就是姆巴佩100%会留在这里，其他的都是浮云。”

“我们（新合同方面）进展缓慢，但我们会继续推进。”

除了姆巴佩的未来，本场比赛的另一个焦点则是库尔图瓦来了又走的红牌判罚。原本皇马门将库尔图瓦被认为在禁区内侵犯了进攻的伊卡尔迪，虽然没有判罚点球，但主裁判还是向库尔图瓦出示了红牌。不过就在主裁判亲自观看了VAR后，他又撤回了红牌，改判大巴黎在发起进攻时就存在犯规。这也大巴黎方面感到难以接受。

莱昂纳多继续说道：“看图就看得很清楚，我保证我不是在质疑裁判。”

“当时盖耶那个传说中的犯规发生时，裁判就在不远处，但他没说那里存在犯规，所以后面的应该是个点球。”

“或许那不该是个红牌，但他出示了红牌。VAR提出异议，他认为那里的判罚有误，但那已经都过去了，那根本没有错。”

“规则上说他可以在发生重大失误时回放录像来查看，我们对此表示质疑，那不是一个重大失误，他改判了两回，这一举动完全可能改变比赛。”

“我理解（球迷的愤怒），但我不会针对大巴黎。如果我们看看过去几年发生的一切，我要说我们是成功的。”