姆巴佩：我还没有决定未来 仍有可能与巴黎续约

在巴黎大胜洛里昂的比赛中，姆巴佩参与了球队的五个进球，赛后他坚称自己还没有决定未来。

虽然外界广泛认为姆巴佩会在今夏合同到期后自由转会皇家马德里，但他透露巴黎球迷下赛季可能还会继续在法国首都看到自己。

姆巴佩表示他会在准备好之后公布决定。

姆巴佩告诉亚马逊Prime：“如果我已经作出了决定，我肯定会坦白。我无需向任何人回答，如果我作出了决定，我会承担起责任，无论是好是坏，我总是承担起责任。”

“我无需躲藏，我又没有杀人放火，我只想做出最好的决定。”

“我依然在考虑，因为现在又有了新的因素要考虑，我想做出正确的选择，我知道对人们来说，这需要一点时间。”

“留在巴黎是否可能？当然可能了。”

巴黎本赛季处境困难，除了姆巴佩可能离队的传闻之外，球队的表现也令人难以满意，他们已经从欧冠中出局。

梅西的到来没有如许多人期望的那样立即造成影响，不过球队5-1大胜洛里昂还是让人们看到了梅西、姆巴佩和内马尔同时在状态时的威力。

由于巴黎表现糟糕，关于姆巴佩是否愿意在这种情况下续约留队也出现了更多疑问。但在赛季进入最后阶段之际，他依然还没有准备公布自己的决定。