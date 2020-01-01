姆巴佩避谈续约问题：现在不是制造风波的时候

这位法国球星在周三巴黎击败圣埃蒂安后被问及他的未来。

基利安·姆巴佩回避了有关他与巴黎圣日耳曼合同谈判的问题，坚称“现在不是制造风波的时候”。

姆巴佩一直与西甲豪门皇家马德里联系在一起，在那里主教练齐达内毫不掩饰他对这位21岁球星的喜爱。

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多此前透露，关于一份新合同的谈判正在进行中，姆巴佩目前的合同将持续到2021-22赛季末。

当他在巴黎圣日耳曼6-1大胜圣埃蒂安后被问及未来时，姆巴佩告诉记者：“我已经准备好踢足球了。因为我们还在一月。”

“我们开始最后冲刺，在那里我们可以为奖杯而战。我认为现在不是制造风波的时候。”

“俱乐部很平静，每个人都在朝着同一个方向走，所以谈论球场的外部情况既不现实也不好。”

关于姆巴佩和从国际米兰租借而来的毛罗·伊卡尔迪之间的关系，巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔说：“我不知道他们是否达到了另一个水平，但我知道他们喜欢一起踢球。”

“他们四人配合默契，特别是基利安和毛罗。这是显而易见的，也是必要的。如果你让四名前锋一起踢球，他们必须在场上找到自己的位置。他们努力使彼此处于最佳状态。他们传球是为了助攻或者找到一个位置更好的球员。”

“他们今晚表现得很好。我们谈论了很多关于四名前锋的事情，但是你知道，对我来说，所有的事情都是关于球队的，我们需要11人的球员来比赛。这就是足球。”