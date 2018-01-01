姆巴佩进球贺20岁生日 大巴黎1-0小胜南特

北京时间12月23日凌晨，巴黎圣日耳曼在法甲第19轮中主场迎战南特。双方在上半场互交白卷，第68分钟，姆巴佩进球打破僵局，尽管巴黎圣日耳曼场上占据绝对优势，但始终无法打入更多进球，最终巴黎圣日耳曼1比0小胜南特。

北京时间12月23日凌晨4:00，法甲2018-19赛季第19轮，卫冕冠军巴黎圣日耳曼主场迎战南特。上半场，姆巴佩射门被扑，双方互交白卷；下半时，德拉克斯勒一度破网，但皮球先出底线，进球无效，随后巴黎圣日耳曼利用角球机会，终于由姆巴佩铲射得手打破僵局，最终巴黎圣日耳曼1比0小胜南特。

内马尔缺席了本场比赛，巴黎圣日耳曼方面祭出姆巴佩和卡瓦尼搭档前锋。上半场比赛开始，巴黎率先开球。

巴黎开场就打出快攻，第1分钟，贝尔纳特在前场左侧起高球传中，迪玛利亚跟进打门，高出横梁。

4分钟，卡瓦尼打球被撞到在地，巴黎得到前场任意球，距离球门较远，随后开出的任意球，并没有形成打门机会。

随后姆巴佩前场带球再次被对手掀翻在地，巴黎又一次拿到前场任意球，任意球开到禁区右侧，穆尼耶起脚传中，直接传出底线。

11分钟，巴黎开出右侧角球，姆巴佩禁区右侧得球，起高球传往中路，被头球解围出来，巴黎球员继续组织进攻，但没能收到成效。

13分钟，巴黎开出战术角球，德拉克斯勒得球后传中到禁区，直接传出底线。

17分钟，穆尼耶在禁区右侧横敲中路，维拉蒂接应直传身前的迪马利亚，随后直塞给插上的马尔基尼奥斯，可惜出了底线。

22分钟，王子公园球场的场边电子显示屏上打出了祝福姆巴佩生日快乐的文字，这位法国球星刚刚度过20岁生日。

26分钟，巴黎打出快速反击，姆巴佩前场右路得球后突入禁区，一脚低平球传中，被防守球员挡出。

35分钟，南特利用边线球机会打出进攻，左侧球员起脚传中，中路跟进的萨拉迎球射门，被布冯扑出。

40分钟，迪玛利亚塞给禁区右侧，卡瓦尼回敲身后，穆尼耶一脚低平球传中，被卡洛斯解围。

43分钟，姆巴佩前场中路带球被绊倒，巴黎得到任意球机会，开出任意球到前场右侧，姆巴佩接应横敲中路，金彭贝停球，没有进攻机会，回传给后场。

上半场比赛结束，双方互交白卷，巴黎圣日耳曼0-0南特，暂时平局。

易边再战，46分钟，迪玛利亚开出右侧角球，防守球员在前点头球解围。

49分钟，穆尼耶传球被断，南特发动快速反击，卡拉在禁区外围接应起脚远射打门，被布冯扑出。

52分钟，巴黎利用边线球机会围攻南特禁区，姆巴佩右侧底线附近传中，被防守球员破坏，迪玛利亚跟进射门，偏出底线。

55分钟，南特在禁区弧顶处做出撞墙配合，图雷山开角度起脚射门，离奇高出。

58分钟，维拉蒂左侧底线救球回做，德拉克斯勒挑射破门，但因为皮球在维拉蒂传球之前已经出了底线，进球无效，场上比分仍是0-0。

66分钟，维拉蒂禁区外围远射，被防守球员挡出，跟进队友补射，被挡出底线。

67分钟，姆巴佩进球，巴黎圣日耳曼取得领先！迪马利亚开出角球，前点的席尔瓦头球后蹭，姆巴佩包抄铲射把球打进！巴黎圣日耳曼1-0南特。刚刚度过20岁生日的姆巴佩收获生日礼物。

70分钟，姆巴佩禁区左侧传中，防守球员头球解围，穆尼耶跟进打门，高出横梁。

73分钟，迪玛利亚禁区内右侧小角度射门，被对手门将扑出，迪玛利亚倒地补射远角，击中横梁弹出！

78分钟，南特得到前场右侧任意球机会，开向禁区，被防守球员解围。

83分钟，金彭贝分球前场左侧，迪玛利亚得球后低平球传中，被防守球员破坏。

86分钟，巴黎开出前场右侧任意球，被防守球员挡出，迪玛利亚外围控球，横敲中路，舒波莫廷未做调整直接打门，高出横梁。

随后巴黎圣日耳曼做出最后一个换人调整，阿尔维斯替补登场换下迪玛利亚。

90+2分钟，阿尔维斯送出直塞球，舒波莫廷调整后打门被防守球员解围到中路，科雷尔跟进再射，皮球被打飞了。

全场比赛结束，姆巴佩打入唯一进球，巴黎圣日耳曼1-0南特。

双方首发：

巴黎首发：1-布冯、2-蒂亚戈-席尔瓦、3-金彭贝、5-马尔基尼奥斯、12-托马斯-穆尼耶、14-贝尔纳特、6-维拉蒂、23-德拉克斯勒、11-迪马利亚、7-姆巴佩、9-卡瓦尼

南特首发：30-塔塔鲁萨努、3-迭戈-卡洛斯、4-帕洛斯、5-卡拉、6-利马、25-卡瓦腾、12-博奇利亚、19-阿布德拉耶-图雷、21-科尔辛、28-隆吉耶、9-萨拉