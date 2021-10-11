姆巴佩越位进球引发巨大争议 法国2-1逆转击败西班牙夺得欧国联冠军

乍一看，这名前锋似乎越位了，他快速越过西班牙后防线，攻破了乌奈-西蒙把守的大门

在今天凌晨的欧国联决赛中，法国2-1逆转击败西班牙夺冠，但姆巴佩在第80分钟的制胜球有越位嫌疑，引发了强烈争议。

西班牙认为姆巴佩在接球前就越位了——乍一看他确实是越位了——但裁判认定，西班牙后卫埃里克-加西亚先碰到了皮球，所以姆巴佩没有越位。

西班牙队长布斯克茨赛后说道：“从我们在场上的角度来看，姆巴佩的进球是越位的。裁判和我们说加西亚碰到了球，因此越位被取消了，但这不合理。”

“加西亚只是想拦截皮球而已，他没有传，并且失去了对皮球的控制。”

加西亚本人则表示：“那个球明显越位，裁判和我说我碰了皮球所以不算越位。那我该怎么做？让开然后让姆巴佩过去？但显然这就是现在的越位规则。”

天空体育评论员小雷德克纳普表示：“这真的很难理解，因为从西班牙的角度来看，球队在尝试保持防线阵型，姆巴佩的速度令人难以置信，但他跑动时机出错了，加西亚只是以最轻微的方式触碰了一下皮球。”

“按照规则，这次触球更改了球权，但加西亚应该怎么做？难道他要在不知道他身后情况的条件下让对手过去吗？”

“你可以看到从特奥传球的那一刻起，姆巴佩就绝对越位了。但有了加西亚的触球，控球权在一瞬间转换了，但对我来说并非如此。这真是对规则的糟糕解读，我不喜欢这样，这感觉不公平。”

“这只是轻轻碰了一下皮球，他并没有试图把球传给他的守门员。作为后防线，你要保持阵型，你必须设法拦截，如果边裁举起了旗子，就没人发问了。”

“这争议太大了，我们当然希望看到进球，我们迫切希望VAR能给出更多的进球。但在我看来，这对西班牙来说真的很不幸，我真为这些执法官员感到遗憾。”

“这不是VAR的错，这是规则的错。这新规已经实行18个月了，但我觉得我们没有在大型比赛中看到足够多的例子，所以它没有成为一个话题，但今天它肯定左右了比赛结果，所以现在它肯定会成为一个话题。”