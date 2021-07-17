姆巴佩突前，内马尔前腰，阿什拉夫边翼卫——巴黎新赛季会怎么排兵布阵？

巴黎圣日耳曼今夏在转会市场上收获颇丰，他们现在已经完成了四笔重磅签约，这意味着球队现在有大量的战术选择。

巴黎圣日耳曼可能是今夏转会窗至今收获最大的球队，周三，他们官宣免费签下欧洲杯最佳球员多纳鲁马，而在多纳鲁马之前，巴黎已经签下了3名强援。

维纳尔杜姆是今夏巴黎第一笔免签引援，随后皇马的西班牙传奇球星塞尔吉奥-拉莫斯也自由转会加盟。实际上，今夏至今的4笔引援里，只有阿什拉夫不是自由转会，巴黎花费了6000万欧元+浮动条款，签下了这位国际米兰的边后卫，这也可能是2021年足坛最贵的签约之一。

阿什拉夫的到来能够给主帅波切蒂诺更大的灵活度，波帅希望打造一支能够赢得欧冠冠军的球队，同时也希望用引援的雄心说服姆巴佩留队，后者的合同即将在明年到期。

阿什拉夫的加盟给了巴黎战术安排更多的可能性，够力足球今天就来盘点一下下赛季巴黎可能使用的战术。

4-2-3-1

波切蒂诺是一个喜欢4-2-3-1阵型的教练，考虑到球队今夏的引援，这也是一个适合巴黎现有阵容的战术。

如果姆巴佩继续留队，那么他可能出现在左路或踢9号位，不过，姆巴佩最有可能的还是被放在左边路，而伊卡尔迪将踢中锋。

巴黎的进攻火力很强大，内马尔将踢十号位，而为阿根廷赢得美洲杯冠军的迪马利亚则将踢右路。

与此同时，维纳尔杜姆可以与意大利国脚维拉蒂搭档中场，而拉莫斯则将与马尔基尼奥斯组成中卫搭档。

阿什拉夫将出现在右后卫位置上，长期受伤的贝尔纳特将回归左路。

多纳鲁马则必须在门将位置上与同样出色的纳瓦斯竞争。

3-4-3

巴黎圣日耳曼下赛季最有可能的阵型也意味着最戏剧性的变化，因为它将把波切蒂诺的球队转换为三中卫阵型。

这意味着拉莫斯将被纳入防守核心，而阿什拉夫的进攻能力可以在右路发挥作用。

贝尔纳特将再次成为左边翼卫的潜在选择，尽管在受伤一年后，他可能需要几周的时间来确立自己的主力位置。

虽然维纳尔杜姆和维拉蒂是可能的中场中路组合，但巴黎的进攻端将会发生变化，姆巴佩将被用作中锋，在他旁边的是内马尔和迪马利亚。

在这样的战术体系中，姆巴佩的防守不足就不是什么大问题了，因为他将打前锋，而波切蒂诺无疑希望贝尔纳特那令人印象深刻的防守能力可以弥补内马尔不愿回防的缺陷。

4-3-3

如果波切蒂诺想在中场多做文章，那么大巴黎可以很容易地调整成4-3-3阵型。

这和4-2-3-1阵型的阵容很像，但在这一阵型下，姆巴佩将出现在中路，内马尔将踢左路。

虽然埃雷拉和帕雷德斯是中场位置的其他重要竞争者，但忙碌的伊德里萨-盖耶很可能会占据多出来的一个中场位置。

德拉克斯勒也可能在这个战术体系中更具进攻性的版本中发挥作用。

4-2-2-2

巴黎圣日耳曼上个赛季经常使用非常有进攻意识的4-2-2-2阵型，如果他们再次使用这种阵型，姆巴佩将再次与伊卡迪一起站在进攻端的最前线。

迪马利亚和内马尔将为阵容提供宽度，维纳尔杜姆和维拉蒂最有可能组成中场搭档。

尽管如此，波切蒂诺还是有很多选择，这支巴黎现在充满了各种不同的可能性。

对巴黎来说，这真的是一个令人印象深刻的夏天，他们所有的竞争对手现在都向巴黎投去了羡慕的目光，这并不令人意外。