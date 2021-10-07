姆巴佩母亲：我们和巴黎的续约谈判进展顺利 姆巴佩仍有可能留下

这位法国前锋在本赛季结束后可能仍然愿意留在巴黎圣日耳曼

巴黎圣日耳曼球星姆巴佩的母亲坚称续约谈判正在顺利进行，尽管皇马对他很感兴趣。

在这个夏天，姆巴佩一直是转会市场的话题人物，而皇马最终不得不承认他们在签下这位前锋的过程中失败了。

皇马希望他能让合同到期，成为一名自由球员，但他们现在可能也会在这方面感到遇阻。

负责姆巴佩商业问题的法伊扎-拉马里告诉《巴黎人报》：“我们目前正在与巴黎圣日耳曼谈判，一切进展顺利。”

“周一我甚至和莱昂纳多谈过，然后，我们能达成协议吗？有一件事是确定的：他将为赢得欧冠冠军而全力以赴。”

“姆巴佩需要得到满足。如果他不开心，他可以告诉你他会退出足坛。他经常告诉我们这一点。姆巴佩的一切问题都可能在一夜之间改变。”

另一方面，姆巴佩也毫不讳言自己希望加盟马德里。

他最近在接受RMC体育采访时说道：“我今夏曾向俱乐部要求离开，因为从我不想续约的那一刻起，我就希望俱乐部能收到转会费，这样他们就能引进一个高质量的替代者。”

“这家俱乐部给了我很多，我一直都很开心——在这里的四年——我现在仍然很开心。我早早和俱乐部摊牌，就是为了俱乐部能有所反应。”

巴黎圣日耳曼俱乐部已经公开表示不会考虑以任何价格出售姆巴佩，而皇马仍然被广泛认为将在明年夏天完成这笔交易，而巴黎似乎同样决心说服姆巴佩在2021-22年之后继续留在队中。