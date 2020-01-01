姆巴佩：梅罗内都是我的偶像 C罗倒挂金钩是最佳进球

这位法国球星再一次谈到了自己的偶像，并认为C罗的倒挂金钩是自己见过的最佳进球。

姆巴佩承认克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、里奥·梅西和内马尔是他的偶像，并认为正是在这三位超级巨星的激励下，自己才能达到现在的水平。

在2016-17赛季，年轻的姆巴佩开始在摩纳哥崭露头角，自此之后，他便声名鹊起。

在帮助摩纳哥夺得法甲冠军后，他转会到了巴黎圣日耳曼，并成为欧洲最顶级的球员之一。正是在他的带领下，巴黎圣日耳曼重新回到了正确轨道。在为法甲霸主效力的111场比赛中，姆巴佩攻入了90粒进球，其中包括了本赛季他在各项赛事中打进的30球。

其他球队

姆巴佩被认为是未来世界最佳球员的有利争夺者，不过目前巴萨队长梅西和尤文图斯传奇C罗仍然被认为是世界最佳球员。

这两位传奇巨星在过去的12年里拿到了11座金球奖，尽管目前他们已经处于自己职业生涯的末期，但球场上的表现依旧堪称顶级，没有出现明显的下滑迹象。

姆巴佩表示，自己非常崇拜梅西和C并，并承认在自己与内马尔成为巴黎圣日耳曼的队友之后，他已经喜欢这位巴西球星好多年了。

但小时候他也是我的偶像。我还崇拜过其他很多球员。

“我有很多偶像，比如C罗，我很喜欢他。我很享受梅西和C罗二人转的时代。”姆巴佩在beIN Sports的问答环节中表示。

“现在我终于和内马尔成了队友，我年轻时很崇拜他。他和梅西、C罗都是我非常钦佩的球员。”

“当你有机会和最顶级的球员交手时，你需要从他们身上获得灵感。他们每个人都有着自己的风格和能力，不过他们都达到了世界最佳的行列，这鼓舞了所有人不断前进。”

“所以我也从他们身上得到了激励，我们要用自己的方式到达顶峰。”

当被问及他所见过的最佳进球时，姆巴佩选择了C罗在2018年皇家马德里对阵尤文图斯的比赛中那个著名的倒挂金钩：“C罗面对布冯打进的那记倒钩进球。”

“我和布冯做过队友，他和我讨论过这粒进球，并告诉我他面对这记传球进球的感受，所以我会选择这个。”