姆巴佩：我配不上今年的金球奖 会在未来争取它

法国前锋认为现在还不是他赢得足球界最负盛名的个人奖项的时候，但他觉得在未来可以。

巴黎圣日耳曼球星姆巴佩认为他不配获得今年的金球奖，但随着他事业的发展，他有可能在将来获得这一荣誉。

这位20岁的球员是获得该奖项提名的30名球员之一，利物浦的范戴克最有希望超过巴塞罗那的梅西和尤文图斯的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多获得该奖项。

但是姆巴佩知道他赢得这项荣誉的机会很渺茫，他认为他没有赢得足够的荣誉来让自己成为夺冠的热门。

当被问及今年他能否赢得金球奖时，姆巴佩说：“今年？你要现实一点，我不配。有些球员做得更多。”

“在巴黎圣日耳曼，我们没有赢得所有的全国冠军，在冠军联赛，我们很失望。”

“当然，在个人层面，我确实赢得了很多奖杯，但足球不是一个人的游戏，必须接受这一点。”

“我还有时间去赢得它，我不着急，它不会困扰我。”

在2019年，姆巴佩带领巴黎圣日耳曼队夺得了法甲联赛冠军，并夺得了法国超级杯冠军，但巴黎人在欧冠16强中未能晋级，输给了曼联，在法国杯决赛中输给了雷恩。

范戴克在获得欧足联年度最佳球员后成为了金球奖的热门人选，他带领利物浦夺得了欧冠冠军，但也输掉了英超联赛，在英超联赛中排名第二。

巴萨传奇梅西似乎是最有可能否定荷兰中卫的人，他赢得了国际足联2019年最佳球员的奖项，并在加泰罗尼亚俱乐部获得了他的第10个联赛冠军。

虽然范戴克还没有赢得这一殊荣，但梅西将期待第六次获得这一荣誉，这将使他领先于常年个人奖杯的竞争对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

三名球员——米歇尔·普拉蒂尼、约翰·克鲁伊夫和马可·范·巴斯滕——三次获得该奖项，而弗兰克·贝肯鲍尔、罗纳尔多、阿尔弗雷多·迪·斯特凡诺和凯文·基冈是仅有的几位多次获奖的球员。

法国足球将于12月2日在巴黎举行金球奖颁奖仪式。