姆巴佩：我确实不满内马尔的传球并喊他混蛋 但这在足球中很常见

这位获得过世界杯冠军的法国国脚承认，在最近对阵蒙彼利埃的法甲比赛中，自己被情绪战胜了

姆巴佩承认自己在最近巴黎与蒙彼利埃的法甲比赛中称队友内马尔为“混蛋”，摄像机拍下了这位世界杯冠军质问巴西人为什么不把球传给自己。

不可避免的是，当一群超级巨星聚集在王子公园时，关于球队内部可能出现的分歧的猜测就开始爆发了。

姆巴佩坚称在巴黎没有分歧，但他也承认情绪有时会流露出来，即使是最亲密的朋友也会在情绪激动的时候互吐不快。

姆巴佩被拍到把内马尔成为“混蛋”，但他坚称这件事情已经过去，两人之间没有私人恩怨。

被《队报》问到自己是否称内马尔为混蛋时，姆巴佩说道：“是的，我确实这么说了，这些都是在足球中经常发生的事情，但这些事不会停留。”

“这就是为什么在事情发生之后，考虑到媒体的炒作，我立刻和内马尔谈了这件事。我们过去已经有过几次这样的抱怨，以后还会继续有，因为我们都想赢，但不应该有怨恨。”

“这里没有任何怨恨，因为我尊重内马尔，我钦佩他。但事实就是我对他那一天的传球不满意，我也曾经因为没有给他传球而被他抱怨，但这没有问题。”

谈及梅西加盟，姆巴佩说道：“我从没想过他会到这儿来！他是少有的被我列为‘不可能和我一起踢球’的球员之一。对我来说，他永远不会离开巴塞罗那。”

“我享受在他身边的每一刻，你不能忘记和梅西踢球仍然是一种特权。他是一个热爱足球的人，他会和所有人说话，尝试用自己的方式融入球队，即使他有点害羞，但他在球场上并不害羞。”

当被问及他是否对其他球员有过类似的感受时，姆巴佩补充道：“内马尔来的时候，有一点。他真的很了不起。但梅西是另一回事。”

“除了巴塞罗那，他只穿过巴黎圣日耳曼的球衣，想想就很神奇。我们必须认识到，这是一件非同寻常的事情。”