姆巴佩恳求内马尔留队 并对自己离队暗示道歉

这位世界杯冠军球员敦促前巴塞罗那球星在接下来的赛季继续留在王子公园。

巴黎圣日耳曼球星姆巴佩告诉内马尔留在俱乐部，和他一起在王子公园赢得更多冠军。

整个夏天，人们都在为这位巴西国际巨星的未来争论不休，先是有关回归季前赛的训练而与俱乐部争吵不休，而转会巴塞罗那和皇家马德里的传闻也一直在线。

内马尔在周四重新回到了巴黎圣日耳曼球队与球队一起备战周六与雷恩的超级杯的比赛，尽管由于停赛他不能参加比赛，但他的队友姆巴佩敦促这位世界上最昂贵的球员留在法国。

“我希望他留下，我已经告诉了他我对现状的看法，这对我来说很清楚，”姆巴佩在周六中国深圳的比赛前对媒体说。“他是这里的重要球员，我希望他留下。”

与此同时，姆巴佩谈到了这位28岁球员在训练中的作用。

这位法国球星说:“他就像他一直以来的样子，他很有能力，而且他已经证明了这一点。”

主教练托马斯·图赫尔也表达了同样的观点。

“当内马尔训练时，他的状态非常好。他有很多出挑的地方，像往常一样，”他说。“昨天一切都很好。内马尔精神很好。很不幸，他被停赛了，因为如果他能和我们在一起就好了。”

“他和韦拉蒂改变了气氛。他们都在微笑，这很好。”

与此同时，姆巴佩也在努力澄清自己的未来。今年5月，他在巴黎获得了法甲年度最佳球员的称号。但当时他声称自己想承担更多责任，似乎对自己的未来产生了怀疑。

他说:“我在UNFP颁奖典礼上发表演讲后，打开了很多大门。我很抱歉，我这样的做法是不对的。我不想抢其他选手的风头。我想赢得冠军，这才符合我和巴黎圣日耳曼的利益。”

巴黎人在进入周六的比赛前面临着缺乏球员的风险，内马尔和德拉克斯勒停赛暂停,金彭贝受伤,并严重怀疑在众多国际巨星的上场的可能性,如蒂亚戈·席尔瓦马尔基尼奥斯和迪玛利亚，他们三人在一个繁忙的夏季中才刚刚回到俱乐部中。