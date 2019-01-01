姆巴佩帽子戏法内马尔复出 巴黎3比1击退摩纳哥喜迎加冕

在法甲第33轮一场比赛中，已经提前确定夺冠的巴黎圣日耳曼在主场凭借着姆巴佩的帽子戏法以3比1击败摩纳哥。

北京时间4月22日凌晨3:00，本赛季法甲第33轮的一场比赛由巴黎圣日耳曼在主场迎战摩纳哥。本轮赛前由于里尔未能取胜，巴黎圣日耳曼在三轮不胜后终于提前确定夺得法甲冠军，而摩纳哥仅比降级区高出4分，仍需为保级而战。姆巴佩上演帽子戏法，戈洛文为客队破蛋。巴黎圣日耳曼3比1击败摩纳哥，用胜利迎来了自己的夺冠派对。

随着主裁判一声哨响，主场作战的巴黎圣日耳曼率先开球。

第7分钟，法尔考送出妙传，罗尼·洛佩斯获得单刀机会，但他的射门软弱无力，阿雷奥拉作出扑救力保大门不失。

第13分钟，摩纳哥被判作出换人，贝纳利奥换下受伤的主力门将苏巴西奇。

第15分钟，巴黎打出反击，姆巴佩在中场分球到左路，穆萨·迪亚比送出直塞，姆巴佩加速后面对贝纳里奥左脚劲射破门！1比0！巴黎取得领先！

第27分钟，戈洛文远射稍稍偏出。

第30分钟，格利克侵犯姆巴佩，领到一张黄牌。

第33分钟，帕雷德斯送出妙传，姆巴佩形成单刀，但他的面对贝纳里奥的射门偏出球门左侧。 ​​​​

第38分钟，姆巴佩与阿尔维斯作出撞墙式配合，阿尔维斯送出直塞，姆巴佩在小禁区前沿单刀面对贝纳里奥推射破门！2比0！

第44分钟，马丁斯在禁区内的劲射被阿雷奥拉挡出底线。

上半场补时1分钟后裁判吹响了半场结束的哨声，巴黎圣日耳曼暂时在主场2比0领先摩纳哥。

中场休息过后，巴黎圣日耳曼用内马尔换下库尔扎瓦，摩纳哥用卡洛斯·维尼休斯换下法尔考。下半场由客场作战的摩纳哥开球。

第53分钟，姆巴佩左路左脚小角度射门打中门柱。

第54分钟，穆萨·迪亚比在左路与队友配合后推射破门，边裁举旗示意穆萨·迪亚比越位在先，进球无效。VAR并没有对此球介入判罚，但慢镜回放显示穆萨·迪亚比明显没有处于越位位置。

第55分钟，巴黎圣日耳曼打出简单而高效的反击。维拉蒂送出直塞，阿尔维斯横传中路，姆巴佩快速跟进包抄将球送入球门！3比0！姆巴佩上演帽子戏法！

第61分钟，热梅尔松的传球找到马丁斯，马丁斯的射门越过了阿雷奥拉，但马尔基尼奥斯在门线上港将球破坏。

第66分钟，摩纳哥用阿霍卢换下了热梅尔松。

第69分钟，戈洛文在禁区内无人防守的情况下头球顶高。

第73分钟，巴黎圣日耳曼用卡瓦尼换下帕雷德斯。

第74分钟，戈洛文的射门被金庞贝封堵。

第76分钟，巴黎圣日耳曼用德拉克斯勒换下了受伤的维拉蒂。

第80分钟，卡洛斯·维尼休斯得球后制造威胁，巴黎圣日耳曼后场出现混乱未能成功解围，球落到戈洛文脚下，俄罗斯人在禁区内劲射破门！摩纳哥扳回一球！

第86分钟，姆巴佩传中，卡瓦尼头球破门，但边裁举旗示意卡瓦尼越位，进球无效。

第90分钟，巴塞罗那用罗贝托换下比达尔。

补时5分钟后，裁判吹响比赛结束的哨声。巴黎圣日耳曼在主场3比1击败摩纳哥，喜迎加冕庆典。

双方阵容

巴黎圣日耳曼首发：阿雷奥拉、科雷尔、马尔基尼奥斯（C）、金庞贝、达格巴、帕雷德斯、维拉蒂、库尔扎瓦、阿尔维斯、穆萨·迪亚比、姆巴佩

替补：布冯、内马尔、卡瓦尼、德拉克斯勒、迪马利亚

摩纳哥首发：苏巴西奇、弗德·图雷、姆基拉伊、格利克、亨里希斯、罗尼·洛佩斯、阿德里安、热梅尔松、马丁斯、戈洛文、法尔考（C）

替补：贝纳里奥、卡洛斯·维尼休斯、拉吉、西拉、阿霍卢、沙兹利、恩多鲁姆