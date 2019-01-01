姆巴佩帽子戏法内马尔复出 巴黎3比1击退摩纳哥喜迎加冕
北京时间4月22日凌晨3:00，本赛季法甲第33轮的一场比赛由巴黎圣日耳曼在主场迎战摩纳哥。本轮赛前由于里尔未能取胜，巴黎圣日耳曼在三轮不胜后终于提前确定夺得法甲冠军，而摩纳哥仅比降级区高出4分，仍需为保级而战。姆巴佩上演帽子戏法，戈洛文为客队破蛋。巴黎圣日耳曼3比1击败摩纳哥，用胜利迎来了自己的夺冠派对。
随着主裁判一声哨响，主场作战的巴黎圣日耳曼率先开球。
第7分钟，法尔考送出妙传，罗尼·洛佩斯获得单刀机会，但他的射门软弱无力，阿雷奥拉作出扑救力保大门不失。
第13分钟，摩纳哥被判作出换人，贝纳利奥换下受伤的主力门将苏巴西奇。
第15分钟，巴黎打出反击，姆巴佩在中场分球到左路，穆萨·迪亚比送出直塞，姆巴佩加速后面对贝纳里奥左脚劲射破门！1比0！巴黎取得领先！
第27分钟，戈洛文远射稍稍偏出。
第30分钟，格利克侵犯姆巴佩，领到一张黄牌。
第33分钟，帕雷德斯送出妙传，姆巴佩形成单刀，但他的面对贝纳里奥的射门偏出球门左侧。
第38分钟，姆巴佩与阿尔维斯作出撞墙式配合，阿尔维斯送出直塞，姆巴佩在小禁区前沿单刀面对贝纳里奥推射破门！2比0！
第44分钟，马丁斯在禁区内的劲射被阿雷奥拉挡出底线。
上半场补时1分钟后裁判吹响了半场结束的哨声，巴黎圣日耳曼暂时在主场2比0领先摩纳哥。
中场休息过后，巴黎圣日耳曼用内马尔换下库尔扎瓦，摩纳哥用卡洛斯·维尼休斯换下法尔考。下半场由客场作战的摩纳哥开球。
第53分钟，姆巴佩左路左脚小角度射门打中门柱。
第54分钟，穆萨·迪亚比在左路与队友配合后推射破门，边裁举旗示意穆萨·迪亚比越位在先，进球无效。VAR并没有对此球介入判罚，但慢镜回放显示穆萨·迪亚比明显没有处于越位位置。
第55分钟，巴黎圣日耳曼打出简单而高效的反击。维拉蒂送出直塞，阿尔维斯横传中路，姆巴佩快速跟进包抄将球送入球门！3比0！姆巴佩上演帽子戏法！
第61分钟，热梅尔松的传球找到马丁斯，马丁斯的射门越过了阿雷奥拉，但马尔基尼奥斯在门线上港将球破坏。
第66分钟，摩纳哥用阿霍卢换下了热梅尔松。
第69分钟，戈洛文在禁区内无人防守的情况下头球顶高。
第73分钟，巴黎圣日耳曼用卡瓦尼换下帕雷德斯。
第74分钟，戈洛文的射门被金庞贝封堵。
第76分钟，巴黎圣日耳曼用德拉克斯勒换下了受伤的维拉蒂。
第80分钟，卡洛斯·维尼休斯得球后制造威胁，巴黎圣日耳曼后场出现混乱未能成功解围，球落到戈洛文脚下，俄罗斯人在禁区内劲射破门！摩纳哥扳回一球！
第86分钟，姆巴佩传中，卡瓦尼头球破门，但边裁举旗示意卡瓦尼越位，进球无效。
第90分钟，巴塞罗那用罗贝托换下比达尔。
补时5分钟后，裁判吹响比赛结束的哨声。巴黎圣日耳曼在主场3比1击败摩纳哥，喜迎加冕庆典。
双方阵容
巴黎圣日耳曼首发：阿雷奥拉、科雷尔、马尔基尼奥斯（C）、金庞贝、达格巴、帕雷德斯、维拉蒂、库尔扎瓦、阿尔维斯、穆萨·迪亚比、姆巴佩
替补：布冯、内马尔、卡瓦尼、德拉克斯勒、迪马利亚
摩纳哥首发：苏巴西奇、弗德·图雷、姆基拉伊、格利克、亨里希斯、罗尼·洛佩斯、阿德里安、热梅尔松、马丁斯、戈洛文、法尔考（C）
替补：贝纳里奥、卡洛斯·维尼休斯、拉吉、西拉、阿霍卢、沙兹利、恩多鲁姆