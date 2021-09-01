姆巴佩、巴萨&凯恩：夏季转会窗的赢家和输家们

一个疯狂的夏天在周二晚上结束了，那么哪些球员和俱乐部会对这样的结果感到最开心呢？

这本该是一个审慎的夏天，是足球界盘点并对其脆弱的金融框架进行长期、认真审视的时候。

相反，足坛的精英行列失控了。梅西和C罗在同一个转会窗口换东家的事实就说明了一切。

在大多数俱乐部还在应对新冠肺炎引发的金融危机、抵御疫情的时候，切尔西、曼城、尤其是巴黎圣日耳曼等俱乐部利用了当时的买方市场。

这一连锁反应既引人注目又意义重大。

但在2021年夏季转会窗口中，谁是赢家，谁是输家?

以下是够力足球的盘点结果……

输家：巴塞罗那

就在两年前，巴塞罗那以创纪录的8.4亿欧元年收入荣登德勤金钱足球联赛榜首。现在，他们负债约13亿欧元。

没有人能预测到疫情的毁灭性影响，但世界上经营最糟糕的俱乐部因其无能而受到惩罚，这只是时间问题。

事实上，新冠肺炎并不是巴塞罗那的问题所在；它只是暴露了问题。前主席巴托梅乌长期以来一直声称，他管理俱乐部的方式没有问题；俱乐部70%以上的开支都花在了工资上，这并没有什么问题。

他说道：“LFP和欧足联会提出建议，但没有人设定工资上限，我们的水平高于建议水平，但重要的是可持续发展。”但是，巴萨的财务模式是不可持续的。

现在，巴萨俱乐部因疫情而遭受重创，在无力支付工资后，他们免费放走了球队历史上最伟大的球员梅西，尽管他当时已经同意减薪50%。

然后，即使放走了梅西，巴萨依然发现自己财政紧缺。他们不得不要求球员接受降薪，以注册德佩、阿圭罗和加西亚等新援。

然后，在转会截止日当天，他们将格列兹曼租借回了马德里竞技，为足球史上最无意义、最昂贵的转会之一画上了句号。法国人的位置被吕克-德容取代，德容在69场西甲比赛中只打入10球。

如果不是那么悲伤，那就太可笑了。因为巴塞罗那曾经代表着一些东西。他们以前不只是一支俱乐部。而现在，巴萨只不过是一座因为财政失败而摇摇欲坠的纪念碑。

赢家:巴黎圣日耳曼

巴黎圣日耳曼无疑是夏季转会之王，他们不仅从巴塞罗那签下了梅西，还签下了多纳鲁马、维纳尔杜姆、拉莫斯、努诺-门德斯和阿什拉夫。

在这些交易中，只有阿什拉夫和门德斯是需要转会费的。最终的结果是，巴黎现在几乎每个位置都充满了世界级的天才。当穆里尼奥被问及是否对罗马的夏季交易感到满意时，他说道：“你知道有哪位教练对他的球队完全满意吗？波切蒂诺也许是，但其他人绝对不会！”

当然，现在这位阿根廷教练夺得欧冠冠军的压力是巨大的，这也是巴黎的卡塔尔金主一直渴望的荣誉。但让我们面对现实吧，对波切蒂诺和巴黎来说，这个转会窗口已经没有办法更好了，他们既补强了自己的球队，又削弱了竞争对手的实力。

输家：哈里-凯恩和瓜迪奥拉

很明显，凯恩想离开热刺去赢得奖杯。可以理解的是，他觉得自己在曼城将有极好的机会获得奖杯。

热刺主席列维拒绝让凯恩离开，这意味着这位28岁的球员必须在北伦敦再度过一个赛季。不出所料，这位前锋已经受到了主教练努诺和俱乐部球迷的欢迎，所以看到凯恩在新赛季继续表现出色也不足为奇。

热刺目前也在积分榜上名列榜首，但对于一支缺乏曼城、曼联、切尔西和利物浦这些球队的阵容深度的队伍来说，即使获得欧冠资格也将是一项艰巨的任务。

事实上，显而易见的结论是凯恩已经错过了为一支有匹配他天赋的球队效力的机会，因为曼城是否会在明年夏天用另一笔巨额的报价来考验热刺的决心还有待观察。

曼城明年可能会全力签下多特蒙德的前锋哈兰德，他比凯恩小7岁。到那个阶段，凯恩和曼城可能都在考虑今年夏天交易失败的代价。

曼城拥有大量的进攻选择，但他们只有热苏斯一个中锋，甚至他作为边锋表现还更好，而凯恩困在一支踢欧会杯，把进前四当作出色成绩的俱乐部。

在这个夏天最大的转会大戏之一的所有主角中，现在唯一笑着的人是列维。

赢家：拜仁慕尼黑

长期以来，拜仁慕尼黑一直被指责从德甲最大的竞争对手那里挖走球员，尤其是最近几个赛季的多特蒙德。

然而现在，他们的注意力转向了莱比锡，在过去的五年里，莱比锡已经成为德国足球的一支主要力量。

在上赛季获得德甲亚军后，这支由红牛资助的球队不仅失去了他们的教练纳格尔斯曼，还失去了他们最好的两名球员于帕梅卡诺和萨比策。

显然，阿拉巴自由转会到皇家马德里对拜仁来说是一个打击，但他们拒绝了奥地利人索要的新合同，他们的工资账单现在看起来更健康了，博阿滕和哈维-马丁内斯也离开了。

不过，最大的利好或许是留住了莱万多夫斯基。

据够力足球报道，莱万希望去不同的联赛接受新的挑战，在最终将卢卡库带回斯坦福桥之前，切尔西曾考虑过引进这名前锋。

然而，莱万现在仍在安联球场，加上于帕梅卡诺和萨比策的加盟，拜仁不仅有望保住德甲冠军，而且在他们激动人心的年轻教练的带领下，还有望挑战欧冠冠军。

输家：姆巴佩

显然，对于姆巴佩没有加盟皇家马德里这件事，没有人比西班牙滑稽足球节目El Chiringuito的制作人更失望了。然而，姆巴佩本人现在可能也会很失望。

巴黎圣日尔曼俱乐部体育总监莱昂纳多上周承认，姆巴佩想离开王子公园。而且他的心一直都想转会到他儿时最崇拜的皇家马德里。

白衣军团竭尽全力促成了这笔交易，以2.2亿欧元的天价尝试求购这位合同仅剩一年的球员。

然而，巴黎圣日耳曼甚至没有对皇马的报价做出回应，这让西班牙豪门非常愤怒。人们只能想象姆巴佩的感受了。

巴黎圣日耳曼可能拥有一个令人难以置信的转会窗口，而且钱对他们的卡塔尔老板来说无关痛痒，但现在，他们很有可能在明年夏天失去世界上最有价值的球员之一。

赢家：格雷泽家族

上赛季曼联与利物浦的英超比赛被推迟，球迷们对格雷泽家族强烈的反抗情绪感觉就像很久以前的事。

在本赛季开幕的第一天，当世界杯冠军瓦拉内出现在观众面前时，老特拉福德显然没有任何明显的怨恨，在桑乔为红魔上演万众期待的处子秀之前，曼联5-1大胜了利兹联。

现在，球迷们更高兴了，因为传奇人物C罗的回归让他们欣喜若狂。比起签下C罗，索尔斯克亚的球队能签一名中卫更好，但是签下C罗这样的公关是任何引援也无法比拟的。

格雷泽家族仍然每年从曼联拿到一大笔钱，但在经历了这样一个壮观的转会窗口之后，对于绝大多数球迷来说，这一切似乎都被暂时遗忘和原谅了。