姆巴佩已取代梅西成为世界最佳 巴黎的欧冠希望取决于他的健康状况

周末，巴黎圣日耳曼意识到没有姆巴佩的生活是多么艰难，他们在法甲联赛中0-1输给了尼斯。

姆巴佩因停赛而错过了这场比赛，但好处是巴黎可以让他养足精神，迎战周中对皇马的欧冠比赛。

不过，俱乐部的这些计划随即遭到破坏，姆巴佩在周二的训练中被队友盖耶踩伤。

一开始，媒体很悲观，他们表示姆巴佩很可能无缘参加对皇马的比赛。

但随着时间流逝，情况逐渐好转，不过姆巴佩能在比赛中造成什么样的影响，还是遭到很多人的质疑。

尼斯主帅加尔蒂说道：“有姆巴佩的巴黎和没姆巴佩的巴黎是两支球队。”

即使是梅西也无法刺穿尼斯的防线，巴黎球迷已经习惯了在姆巴佩缺席时球队如此糟糕的表现。

本赛季姆巴佩错过3场联赛，巴黎只取1胜，而在他出场的24场联赛里，巴黎取得18胜。另外，姆巴佩缺阵时，巴黎场均只进1球，而如果他上场，巴黎的场均进球数提高到了2.2个。

当然，皇马非常清楚姆巴佩能够造成的伤害。在两队的首回合比赛中，姆巴佩表现出色，并在最后时刻破门，为主场作战的巴黎拿下一场胜利。

姆巴佩的进球不是一个普普通通的射门。他以一种看似毫不费力的方式在两名球员之间舞动，然后将球射入死角。

最好的球员会在关键时刻挺身而出，而姆巴佩今年12月才满23岁。

事实上，他现在是PSG绝对不可缺少的球员——远比内马尔或梅西更重要，本赛季开始时，外界曾认为内马尔和梅西与姆巴佩是同级别的球员。

这解释了为什么巴黎如此拼命地想要和姆巴佩续约。

这并不是因为他们担心姆巴佩自由转会离队会让俱乐部颜面扫地，也不是因为担心他离队会加强巴黎的欧战对手的实力，而是因为巴黎知道，姆巴佩现在是世界上最好的球员，根本无法被取代。

如果姆巴佩无法出战皇马，这一事实可能会在欧冠这个最大的舞台上变得非常明显。

自从来到巴黎后，梅西只有一些神奇时刻，而内马尔和迪马利亚似乎也在走下坡路。然而除了他们几人，巴黎并没有办法制造什么威胁。

计划里，巴黎是一支由前场三叉戟进行进攻的球队。然而在现实中，姆巴佩一直肩负着全队前进。

如果姆巴佩无法出战皇马，这在心理上对球队来说是一个巨大的打击，能否晋级甚至就取决于这小小的心理波动。

但从某些方面来看，如果姆巴佩在巴黎的欧冠最后画面定格在绝杀皇马，那么这会是一个合适的告别。

然而，这不会是一个我们习惯在姆巴佩身上看到的童话般的结局，毫无疑问，他将在未来的许多年里继续体验这些成功，无论他的未来在哪里。