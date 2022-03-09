姆巴佩已取代梅西成为世界最佳 巴黎的欧冠希望取决于他的健康状况

Robin Bairner
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这位23岁的球员身边都是在走下坡路的人，这就是为什么巴黎圣日耳曼非常需要他在周四对阵皇家马德里的欧冠比赛中出场。

周末，巴黎圣日耳曼意识到没有姆巴佩的生活是多么艰难，他们在法甲联赛中0-1输给了尼斯。

姆巴佩因停赛而错过了这场比赛，但好处是巴黎可以让他养足精神，迎战周中对皇马的欧冠比赛。

不过，俱乐部的这些计划随即遭到破坏，姆巴佩在周二的训练中被队友盖耶踩伤。

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一开始，媒体很悲观，他们表示姆巴佩很可能无缘参加对皇马的比赛。

但随着时间流逝，情况逐渐好转，不过姆巴佩能在比赛中造成什么样的影响，还是遭到很多人的质疑。

尼斯主帅加尔蒂说道：“有姆巴佩的巴黎和没姆巴佩的巴黎是两支球队。”

即使是梅西也无法刺穿尼斯的防线，巴黎球迷已经习惯了在姆巴佩缺席时球队如此糟糕的表现。

本赛季姆巴佩错过3场联赛，巴黎只取1胜，而在他出场的24场联赛里，巴黎取得18胜。另外，姆巴佩缺阵时，巴黎场均只进1球，而如果他上场，巴黎的场均进球数提高到了2.2个。

当然，皇马非常清楚姆巴佩能够造成的伤害。在两队的首回合比赛中，姆巴佩表现出色，并在最后时刻破门，为主场作战的巴黎拿下一场胜利。

姆巴佩的进球不是一个普普通通的射门。他以一种看似毫不费力的方式在两名球员之间舞动，然后将球射入死角。

最好的球员会在关键时刻挺身而出，而姆巴佩今年12月才满23岁。

事实上，他现在是PSG绝对不可缺少的球员——远比内马尔或梅西更重要，本赛季开始时，外界曾认为内马尔和梅西与姆巴佩是同级别的球员。

这解释了为什么巴黎如此拼命地想要和姆巴佩续约。

这并不是因为他们担心姆巴佩自由转会离队会让俱乐部颜面扫地，也不是因为担心他离队会加强巴黎的欧战对手的实力，而是因为巴黎知道，姆巴佩现在是世界上最好的球员，根本无法被取代。

如果姆巴佩无法出战皇马，这一事实可能会在欧冠这个最大的舞台上变得非常明显。

自从来到巴黎后，梅西只有一些神奇时刻，而内马尔和迪马利亚似乎也在走下坡路。然而除了他们几人，巴黎并没有办法制造什么威胁。

计划里，巴黎是一支由前场三叉戟进行进攻的球队。然而在现实中，姆巴佩一直肩负着全队前进。

如果姆巴佩无法出战皇马，这在心理上对球队来说是一个巨大的打击，能否晋级甚至就取决于这小小的心理波动。

但从某些方面来看，如果姆巴佩在巴黎的欧冠最后画面定格在绝杀皇马，那么这会是一个合适的告别。

然而，这不会是一个我们习惯在姆巴佩身上看到的童话般的结局，毫无疑问，他将在未来的许多年里继续体验这些成功，无论他的未来在哪里。