姆巴佩将离队而梅西、内马尔均令人失望——巴黎下一步该怎么办？

巴黎圣日耳曼已经养成了在欧冠联赛中崩溃的习惯，但即使按照他们的标准，周三1-3被皇马逆转也是挺大的打击。

在2017年，巴黎不知怎的搞砸了4-0的总比分领先优势，在客场被内马尔带领的巴萨逆转。

五年零一天后，他们在西班牙遭受了第二次失败，在许多方面，这场失利甚至比输给巴萨更不可思议。

巴黎有一小时的时间看起来令人印象深刻，姆巴佩在上半场的进球来自于球队在开局阶段轻易创造的那种机会。

他们本可能已经领先两到三个球，这就是他们对比赛的控制程度。

皇马在下半场开始时强度更大，但几乎没有迹象表明他们会制造出一条回归平局的路线，直到多纳鲁马在一次解围中失误，为维尼修斯提供了一个简单的机会，让本泽马扳平比分。

在那之后，巴黎几乎是全面崩溃。事实上，如果皇马打进的是一个精彩的进球，这对巴黎来说可能还不会有太大影响。然而，以这种最低廉的方式丢球，恰好重新揭开了巴黎五年至今仍未痊愈的伤疤。

巴黎有一段强有力的控球时间，没有让皇马触球，但这是比赛最后30分钟里，巴黎唯一似乎可以避免再次被逆转的时期。

内马尔、姆巴佩和梅西几乎从比赛中消失了，本泽马站了出来，完成了一个了不起的帽子戏法。然而，他得到了客队一些糟糕的防守的帮助。

这在第二个进球后表现得最为明显。从开球到马尔基尼奥斯解围失误传给本泽马只有12秒的时间，法国前锋立即将球射入球门。

与对阵巴塞罗那不同的是，巴黎这一次还有12分钟，外加伤停补时，他们可以以某种方式创造出一个平局，但这种可能性看起来从未出现过。

相反，皇马看起来更有可能在这个非凡的夜晚打进第五个球。巴黎防守失误不断，主队威胁着增加进球的数量。

"不可能不谈这个严重失误，"波切蒂诺赛后告诉Canal+。不过，他并没有指责多纳鲁马，而是把矛头指向了裁判，因为皇马的第一个进球出现时，本泽马明显对多纳鲁马犯规了。

"在60分钟内，我们主导了比赛；这个进球改变了一切。”

2017年踢巴萨的那支巴黎阵容中，只有马尔基尼奥斯和维拉蒂在本场比赛里首发。不过，昔日的伤痕仍然刻在俱乐部的DNA上。

从那时起，巴黎已经招募了各种各样的明星球员来帮助他们克服这个问题。布冯和阿尔维斯是最高级别的连续赢家，他们尝试过，但都失败了，而新一代的球员，包括有史以来足球场上最豪华的明星阵容，都失败了。

姆巴佩、内马尔和梅西已经被证明在战术上不可能共存，而且令人担忧的是，这三人中唯一一个在本赛季真正发挥其作用的人，是唯一可能离开的人。记住，内马尔和梅西本赛季加起来只有六个法甲进球。

当来到伯纳乌，面对真正重要的比赛时，他们无法造成影响。

图赫尔2020年的那支巴黎在空场比赛的情况下进入了决赛，最终输给了拜仁慕尼黑，只有那支巴黎展现出了一支可能夺冠的球队的集体精神毅力。四个月后，这位德国人被解雇，并在第二年带领切尔西赢得了欧冠冠军。

现在，巴黎将迎来通常的欧冠联赛赛后总结，这将比以往任何时候都更长，更有预见性，波切蒂诺将是不可避免的受害者。

一个俱乐部如何能投资这么多，但回报却这么少，令人费解，但更令人费解的是，巴黎是如何在这样的优势下被逆转的。