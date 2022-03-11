姆巴佩将离队而梅西、内马尔均令人失望——巴黎下一步该怎么办？

Robin Bairner
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事实证明，这三人在战术上是无法共存的，而他们之中唯一一个在本赛季给人留下深刻印象的人看起来将加入皇家马德里

巴黎圣日耳曼已经养成了在欧冠联赛中崩溃的习惯，但即使按照他们的标准，周三1-3被皇马逆转也是挺大的打击。

在2017年，巴黎不知怎的搞砸了4-0的总比分领先优势，在客场被内马尔带领的巴萨逆转。

五年零一天后，他们在西班牙遭受了第二次失败，在许多方面，这场失利甚至比输给巴萨更不可思议。

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巴黎有一小时的时间看起来令人印象深刻，姆巴佩在上半场的进球来自于球队在开局阶段轻易创造的那种机会。

他们本可能已经领先两到三个球，这就是他们对比赛的控制程度。

皇马在下半场开始时强度更大，但几乎没有迹象表明他们会制造出一条回归平局的路线，直到多纳鲁马在一次解围中失误，为维尼修斯提供了一个简单的机会，让本泽马扳平比分。

在那之后，巴黎几乎是全面崩溃。事实上，如果皇马打进的是一个精彩的进球，这对巴黎来说可能还不会有太大影响。然而，以这种最低廉的方式丢球，恰好重新揭开了巴黎五年至今仍未痊愈的伤疤。

巴黎有一段强有力的控球时间，没有让皇马触球，但这是比赛最后30分钟里，巴黎唯一似乎可以避免再次被逆转的时期。

内马尔、姆巴佩和梅西几乎从比赛中消失了，本泽马站了出来，完成了一个了不起的帽子戏法。然而，他得到了客队一些糟糕的防守的帮助。

这在第二个进球后表现得最为明显。从开球到马尔基尼奥斯解围失误传给本泽马只有12秒的时间，法国前锋立即将球射入球门。

与对阵巴塞罗那不同的是，巴黎这一次还有12分钟，外加伤停补时，他们可以以某种方式创造出一个平局，但这种可能性看起来从未出现过。

相反，皇马看起来更有可能在这个非凡的夜晚打进第五个球。巴黎防守失误不断，主队威胁着增加进球的数量。

"不可能不谈这个严重失误，"波切蒂诺赛后告诉Canal+。不过，他并没有指责多纳鲁马，而是把矛头指向了裁判，因为皇马的第一个进球出现时，本泽马明显对多纳鲁马犯规了。

"在60分钟内，我们主导了比赛；这个进球改变了一切。”

2017年踢巴萨的那支巴黎阵容中，只有马尔基尼奥斯和维拉蒂在本场比赛里首发。不过，昔日的伤痕仍然刻在俱乐部的DNA上。

从那时起，巴黎已经招募了各种各样的明星球员来帮助他们克服这个问题。布冯和阿尔维斯是最高级别的连续赢家，他们尝试过，但都失败了，而新一代的球员，包括有史以来足球场上最豪华的明星阵容，都失败了。

姆巴佩、内马尔和梅西已经被证明在战术上不可能共存，而且令人担忧的是，这三人中唯一一个在本赛季真正发挥其作用的人，是唯一可能离开的人。记住，内马尔和梅西本赛季加起来只有六个法甲进球。

当来到伯纳乌，面对真正重要的比赛时，他们无法造成影响。

图赫尔2020年的那支巴黎在空场比赛的情况下进入了决赛，最终输给了拜仁慕尼黑，只有那支巴黎展现出了一支可能夺冠的球队的集体精神毅力。四个月后，这位德国人被解雇，并在第二年带领切尔西赢得了欧冠冠军。

现在，巴黎将迎来通常的欧冠联赛赛后总结，这将比以往任何时候都更长，更有预见性，波切蒂诺将是不可避免的受害者。

一个俱乐部如何能投资这么多，但回报却这么少，令人费解，但更令人费解的是，巴黎是如何在这样的优势下被逆转的。