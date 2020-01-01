姆巴佩对神奇四侠外号不感兴趣：我们有11个人

托马斯·图赫尔一直在利用他的球队的可怕的攻击手组成4-2-4阵型，到目前为止，这已经产生了复杂的结果。

基利安·姆巴佩表示，他对巴黎圣日耳曼的四名攻击型球星被称为“神奇四侠”不感兴趣，称这“不是我们的事情”。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔最近一直在使用一种进攻意识很强的阵型，其中锋线包括姆巴佩、内马尔、迪马利亚和毛罗·伊卡尔迪。

这四名攻击型球星在周三的法甲联赛中以4-1轻松击败摩纳哥。

摩纳哥很难对付巴黎圣日耳曼众星云集的进攻，姆巴佩梅开二度，内马尔也进了球。巴勃罗·萨拉比亚也有斩获。

关于图赫尔决定让这四名球员同时上场，人们议论纷纷，但姆巴佩很快强调，他认为关于他和他的三名队友一起上场的讨论太多了。

“我认为最重要的是，我们谈论了太多关于我们四名攻击手的比赛。”姆巴佩在周三的比赛后告诉Canal Plus：“我感觉像我们是在五人足球中用4名攻击手比赛。但是我们有11个人。

“我们知道我们有非常优秀的球员，但‘神奇四侠’的事情，所有这些，都不是我们的事情。”

“我们想帮助球队赢球，我们想赢得奖杯，我们把用来形容我们的形容词留给其他人。”

由于图赫尔采用4-2-4阵型，球队的防守能力受到了质疑。

在上周日对阵摩纳哥的另一场联赛中，巴黎圣日耳曼在防守上并没有取得多大的成功，他们只能在王子公园3-3打平。

那场比赛之后，内马尔认为阵型运转良好，因为他的球队进了三个球。

姆巴佩承认，时间会证明所谓的“神奇四侠”在防守上是否足够有效，足以证明他们在球场上的团结。

“这将贯穿整个赛季，而不是三、四场比赛，你将看到我们是否有能力在球队最需要我们的时候进行防守。”这位21岁的球员说。