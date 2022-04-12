姆巴佩和波切蒂诺呼吁巴黎球迷在接下来与马赛的德比战中支持球队

姆巴佩和波切蒂诺恳请巴黎圣日耳曼的支持者在本周末与马赛的比赛中支持球队。

在巴黎从欧冠淘汰后的几周里，俱乐部和球迷之间的关系已经严重恶化，内马尔、梅西和其他几位球星在王子公园球场不断被报以嘘声。

在本周末对马赛的比赛之前，姆巴佩呼吁球迷们支持他的队友，尽管他表示球队已经准备好在没有他们的支持下继续比赛。

姆巴佩告诉Canal+："我们希望球迷们能和我们在一起，我们理解他们的失望。如果他们和我们团结在一起，那将会很棒，如果不行，我们还是会做好自己的工作。"

波切蒂诺补充道："下周日对阵马赛的比赛不是一场奖励赛，是一场特殊的比赛。球迷们完全有权利抗议。”

"我们很民主，但我们希望他们会和我们团结在一起，希望他们会把失望和愤怒放到一边，所有这些都是为了向整个世界展示我们俱乐部的强大形象。”

自从在欧冠16强被皇马逆转淘汰后，巴黎就一直遭到球迷的谩骂。

波切蒂诺的球队在那场比赛中一度以两球的总比分领先，但由于本泽马在次回合比赛中的帽子戏法，巴黎再次在最大的舞台上彻底崩溃。

内马尔由于频繁的伤病问题和被认为缺乏斗志而引起了球迷的不满，而梅西则因为没有达到接近他在巴塞罗那时的表现而引来批评。

目前巴黎领先马赛12分，现在法甲联赛只剩7轮。