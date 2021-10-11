姆巴佩和本泽马合作表现出色 皇马未来可期

世界各地的球迷可能需要习惯看到这对来自法国的超级巨星组合穿着白色球衣赢得冠军

当法国队今天凌晨在圣西罗举起欧国联冠军奖杯时，许多皇家马德里球迷不太可能为他们的成功而欢呼雀跃。

西班牙最终以1-2的比分败北，法国成为历史上第一支赢得世界杯、欧洲杯和欧国联冠军的球队。

这是一个缓慢发展的过程，但德尚的个人主义最终优于恩里克的集体主义，西班牙球员的很有技术天赋，但最终不足以击败对手。

这一点在法国队的胜负手身上体现得淋漓尽致。

在奥亚萨瓦尔帮助西班牙取得领先一小时后，本泽马破门扳平比分，这为一场疯狂的比赛做了扑点，在加西亚触碰到特奥的传球后，姆巴佩冷静地打进了致胜一球，这名巴黎圣日耳曼攻击手当时的站位似乎处于越位位置。

因此，虽然皇马的支持者不会对最终结果感到兴奋，但随着时间的推移，他们会后退一步，并意识到这场失败带来的一线希望。

法国最具爆发力的攻击手都将在下赛季属于他们。

姆巴佩的合同将在明夏到期，外界普遍认为他会自由转会加盟皇马，因此下赛季看到他与本泽马一起踢球的机会将会更多。

到目前为止，这对组合只展现了一小部分的潜力。在训练场上日常合作，他们彼此之间的理解只会更深入——而这将给皇马在国内和欧洲的对手带来麻烦。

本泽马和姆巴佩可能只是偶尔联系在一起，但当他们联系在一起时，法国队看起来非常出色。

西班牙咄咄逼人的传球和逼抢让姆巴佩很难像周四在都灵对阵比利时时那样发光发热。事实上，格列兹曼几乎没有贡献一脚有用的传球，但即便如此，也不足以阻止他的同胞们的能力最终决定比赛结果。

当被问及这是否是一个梦幻之夜时，本泽马回答：“从集体和个人的角度来看，是的。我真的很想和法国一起举起奖杯，但这并不容易。”

“我们已经展示了这支球队的实力，我们从不放弃。”

但本泽马谈到的性格力量也是个人的，因为他和姆巴佩都完成了救赎的故事。

本泽马——可以说是目前世界足坛的最佳球员——只是最近才结束了长期的备受争议的国家队流放，并且在他回归后受到了批评。

与此同时，姆巴佩在欧洲杯期间射失点球，因此他在国家队的地位遭到了质疑。但在欧国联的两场比赛中，他攻入两球，另外在2018年世界杯决赛里，他也攻入一球，帮助球队赢得两座冠军。

就像他的偶像C罗赢得了世界级球员的声誉一样，22岁的他也赢得了同样的声誉。

与此同时，皇马从来没有真正取代过这位葡萄牙巨星。这是姆巴佩的另一次面试，他表明自己已经准备好了。