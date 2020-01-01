姆巴佩否认转会皇马传闻 欣赏利物浦像台机器

巴黎圣日耳曼球星希望重申他对现在球队的承诺，虽然转会传闻再次流传起来。

虽有传闻说姆巴佩与皇马重新建立了联系，但球员重申了他对巴黎圣日耳曼的承诺，而法国前锋还称利物浦“就像一台机器”。

自2017年从摩纳哥加盟巴黎圣日耳曼以来，姆巴佩已经成为世界上最优秀的前锋之一，在他效力的两个半赛季中，他在各项赛事中攻入81球。

在与巴黎圣日耳曼签约之前，姆巴佩曾与西甲豪门马德里有过密切的联系，而转会到伯纳乌的传闻从未停止过。

然而，这位21岁的球员强调他目前还没有离开巴黎圣日耳曼的计划，他补充说这对俱乐部和他的发展都没有好处。

“每个人都谈论它——当我年轻的时候我也谈论它。但是现在我是一名球员，我知道现在不是时候。”

“我们现在是在一月份，这是一个赚钱的季节。想象我回答你的问题并说些什么。每个人都会谈论它，这对巴黎圣日耳曼来说并不好。”

“现在我和巴黎圣日耳曼在一起，我百分百的和俱乐部在一起。我想帮助俱乐部在这个赛季成长，赢得很多冠军，所以对我来说谈论(我的未来)是不好的。”

“我想到俱乐部是因为俱乐部帮助了我。我18岁来到这里。我有天赋，但不是超级明星。现在我是一个超级巨星，多亏了巴黎圣日耳曼和法国国家队。”

“我必须保持冷静，专注于巴黎圣日耳曼。在那之后，在赛季结束的时候，我们将会看到。但现在我专注于我的比赛。”

利物浦也被与姆巴佩的转会联系在一起，尽管尤尔根·克洛普之前说过这名前锋不在俱乐部的财力范围之内。

然而，姆巴佩对利物浦本赛季的状态感到敬畏，因为红军正朝着英超冠军进发。

“利物浦在这个时刻所做的事情是惊人的，”姆巴佩这样评价欧洲卫冕冠军俱乐部。“他们就像一台机器，他们找到了节奏，就像‘我们再玩一次，我们再玩一次’那样。”

“他们没有输过一场比赛。当你看电视的时候，你会认为一切都很容易，但事实并非如此。球员们很专注，他们每三天打一次比赛，他们赢了，他们赢了，一直在赢。”

“现在的问题是每个人都在关注利物浦，每个人都在关注我们能对他们做些什么，所以现在他们必须再次证明他们是强大的，但这是一支非常好的球队，有一个非常好的教练。”