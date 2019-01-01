姆巴佩否认与内马尔不和报道：他是超级球星

这对组合在球场上几乎是不可阻挡的，但人们仍然怀疑他们所谓的糟糕的个人关系。

姆巴佩否认了他和内马尔之间的不和，并表示这两位巨星都很乐意在巴黎圣日耳曼受到关注。

被视为巴黎圣日尔曼顶级巨星的竞争加剧了谣言，然而，姆巴佩坚持认为这些故事不是真相。

“当我到达巴黎时，这甚至不是一场辩论。内马尔是超级巨星。”年轻的法国前锋向法国足球解释道。

“他受伤了，错过了在世界杯上展现最佳状态的机会，而我赢得了世界杯。然后，关于我们竞争的故事开始出现，关于我想取代他的位置。”

“在我第一次参加巴黎圣日耳曼的训练时，我对他说：‘别担心，我不会踩到你的脚趾。我要争取今年的金球奖，因为你没有参加竞选，但我向你保证，我不想取代你的位置，你可以留着它。我总是在这里帮助你。’”

年仅21岁的姆巴佩已经取得了超越梅西、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和内马尔等人的成就，并在世界杯上夺冠。

到2020年，法国将有机会在世界冠军头衔上再添一枚奥运金牌，他们的明星前锋仍然有资格参加奥运会，因为他是一名23岁以下的球员。

然而，他在东京比赛的机会看起来很渺茫。

本届奥运会将于7月24日开幕，距2020年欧洲杯闭幕不到两周；随着另一个繁忙的俱乐部赛季的临近，姆巴佩承认他将不得不接受巴黎圣日耳曼的决定。

“我不能控制一切。我当然想去奥运会，但如果我所在的俱乐部不愿意让我去，我也不会去争辩。我们很快就会和莱昂纳多讨论这件事。”