姆巴佩到皇马的转会因肖像权问题陷入困局 巴黎开出5000万年薪留人

姆巴佩正在考虑巴黎圣日耳曼提供的一份每年价值5000万欧元的新合同，他到皇家马德里的潜在转会已经由于肖像权纠纷而陷入了困境。

自从2017年从摩纳哥加盟巴黎以来，姆巴佩已经确立了自己是这一代球员中最有才华的人的声誉，赢得了多个国内冠军，同时在各项赛事中打进了165个球。

2021-22赛季，巴黎接近夺得另一个法甲冠军，其中姆巴佩贡献33个进球，但他的合同将于6月30日到期，而皇马已经被认为会以自由转会的方式将他签下。

去年夏天，姆巴佩曾推动转会到皇马，在3月初皇马将巴黎淘汰出欧冠联赛后，他似乎注定要与银河战舰达成协议。

然而，在4月5日巴黎5-1战胜洛里昂的比赛后，这位23岁的球员表示他仍然可能与巴黎续约，而俱乐部现在正在努力达成协议。

够力足球可以证实，巴黎已经提出让姆巴佩成为他们收入最高的球员，年薪超过5000万欧元。

如果他愿意续约，他还将获得丰厚的签约奖金，巴黎人将于本周在多哈继续合同谈判。

姆巴佩的母亲法伊扎-拉马里也将出现在卡塔尔首都，以帮助她的儿子获得尽可能好的待遇，俱乐部主席纳赛尔准备给出新的保证，以说服姆巴佩继续留队。

无论姆巴佩的下一步行动是什么，他已经明确表示，他希望对自己的肖像权有100%的控制。

巴黎对这一要求没有异议，但够力足球了解到，皇马目前只愿意给姆巴佩50%的肖像权。

如果皇马不妥协，他们就有可能错过姆巴佩，而欧足联制裁的可能性迫在眉睫，这也会给他们追逐这位法国国脚带来麻烦。

西班牙司法系统已经为当局惩罚皇马推广欧超联赛开了绿灯，据报道，如果被发现有错误行为，他们可能被禁止参加欧战。