姆巴佩：利物浦像无情机器 他们的表现并非偶然

巴黎圣日耳曼球星在谈到自己绯闻对象时，对克洛普和他的球队进行了大肆表扬。

姆巴佩高度赞扬了克洛普和利物浦，这位巴黎圣日耳曼球星将红军称为“无情的机器”。

利物浦目前位居英超榜首，与卫冕冠军曼城拉开了28分的领先优势。

在去年6月击败热刺赢得欧冠冠军的利物浦上赛季仅落后曼城一分，从2019年1月到今年2月输给沃特福德的比赛之间，红军在联赛中保持了不败的战绩。

其他球队

与此同时，姆巴佩在近几个月，一直都是利物浦的引援目标。尽管任何针对这位巴黎圣日耳曼球星的交易，无疑都会因当前的新型冠状病毒疫情而变得更加复杂。

当被问及这些传闻时，克洛普曾表示自己对当前的阵容非常满意，但与此同时，利物浦主帅也确实为未来的大笔开支留下了余地。

当被问及对利物浦的看法时，姆巴佩对利物浦近几个赛季的成就赞不绝口。

“这个赛季，利物浦在英超就像一台无情的机器。”姆巴佩告诉《镜报》。

“他们让胜利看起来很容易，但事实是，这从来都不容易。像他们这样的表现并非偶然发生的。”

“要做到他们那样的冷酷无情，要归功于在训练中复出很多努力，并需要有一位优秀的教练。”

最近几个月，利物浦的传闻对象颇多，其中还包括了RB莱比锡前锋维尔纳，有报道称俱乐部希望在今夏签下一位锋线新人。

前红军边锋约翰·巴恩斯同意俱乐部应该签下一位新前锋的观点，他认为老东家确实应该这样做。

不过，巴恩斯认为姆巴佩可能不是利物浦引援的最合适人选，因为克洛普会更愿意寻找一名和菲尔米诺一样，能够在防守上有所贡献的前锋。

姆巴佩本赛季在巴黎圣日尔曼的状态极佳，由于新型冠状病毒疫情的原因，法甲联赛现在已经结束。

这位21岁的球员本赛季在所有比赛的33场比赛中攻入30球，延续了上赛季43场比赛进39球的优秀表现。