姆巴佩仅代表个人观点 大巴黎遭血洗全赖缺人

姆巴佩在负于里尔的比赛后表示，失利的原因主要出在球队的精神力方面，而他的主帅对此持不同观点。

周日的法甲比赛，卫冕冠军大巴黎1-5爆冷遭排名积分榜第二位的里尔在客场血洗。

赛后，大巴黎球星姆巴佩指责球队缺乏性格，而这样的观点并没能得到主帅图赫尔的同意。相反，图赫尔将这场失利归咎于人员短缺，并借机向俱乐部主席要求引援。

大巴黎主帅在赛后告诉记者：“不，要像姆巴佩一样说我们缺乏个性不是什么难事，我们被限制住了。我们在比赛中获得了一个不错的开局，我们得到了4个机会，2个怪我们自己没处理好，2个则是处在越位位置。”

“他们在上半场没有获得任何机会，而下半场一开始，科雷尔就得到了机会。”

“10名球员让场面开始变得复杂，我们只能让那些本来不需要上场的伤病员也上场比赛，所以球队只配备16名球员根本是不可能的！”

“这场失利是否说明我们一直有短板存在？相反，这场比赛恰恰展现了我们的意志品质。而想要在这里赢球，我们还需要更强的实力。”

“我们打出了一场不错的比赛，我必须要在10人应战的情况下保护球员，这会非常艰难。”

“今晚的比赛足以证明我们这个赛季的出色表现。但大巴黎缺少球员。”

“我们失去了迪亚拉和拉比奥特，每个人都能发现这点。当然，我也会把情况告诉我们的主席。”

“之前没人出声是因为我们一直在赢球，而现在，大家必须认真考虑这个问题了。”