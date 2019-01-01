姆巴佩中意皇马 埃梅里留下了他

阿森纳主帅透露，他在执教姆巴佩时，法国前锋渴望加入皇马

前巴黎圣日耳曼主教练埃梅里表示，在被大巴黎说服之前，姆巴佩执意想加入皇家马德里。

在姆巴佩暗示未来新的可能性之后，他与西甲球队皇马紧密联系起来。

法甲冠军PSG驳回了姆巴佩的言论，大巴黎坚称20岁的世界杯冠军将继续留在巴黎。

然而，在大巴黎与姆巴佩共处了一个赛季的埃梅里透露，在2017-18赛季结束时，姆巴佩想与皇马签约。

“某种程度上而言，每个人都在劝他，”埃默里告诉Cadena SER， “我甚至和他以及他的父亲谈过，要让他留下来。

“他想选择皇家马德里，他也有机会去巴塞罗那。但他一闭上眼，满脑子想的都是皇马。

“我们让他信任我们的计划，并成功让他留下来。我们把钱放在台面上来谈，这就是我们所做的。”

姆巴佩于2017年8月从摩纳哥租借加入PSG，后者支付了1.8亿欧元的永久转会费用。

从那之后，姆巴佩在各项赛事中为巴黎打入59个进球，本赛季在法甲联赛中打入32个进球。



与此同时，在被图赫尔取代之前，埃梅里在PSG的两年内赢得了七个冠军，包括2018年的法甲奖杯。

他正在带领阿森纳备战欧联杯决赛，枪手将与切尔西争夺冠军。

阿森纳需要赢得决赛才能确保下赛季的欧冠名额。