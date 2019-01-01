妻子与队友维尔通亨有染？埃里克森：胡说八道

热刺近日来在球场上的日子很不好过，而中场球员在推特上对最近关于他个人生活的报道的澄清，表示说那是不真实的。

克里斯蒂安·埃里克森回应了关于他的妻子与热刺队友维尔通亨有染的传闻，称这些报道是“胡说八道”。

有报道称埃里克森的妻子与这名比利时后卫有非比寻常的关系，并有传言称两人在更衣室发生了争吵。

据报道，事件发生后，两位热刺球员之间没有任何交流，埃里克森也在精神上无暇顾及踢球的事情。

报道还称，波切蒂诺正在努力控制局面，而他离开前往皇马的可能性更大。

然而，埃里克森在推特上反驳了这些谣言，用一个词的回复否认了这些猜测。

与此同时，维尔通亨也发表了回应，在引用了他的队友的推文的同时，并发表了自己的回复。

周二，热刺在第二场欧冠小组赛中被拜仁以7-2击败。

热刺在上半场首先通过孙兴慜的进球领先，然后凯恩在下半场命中点球。但接二连三的失球,包括四个来自格纳布里的进球注定托特纳姆尴尬在主场被德国冠军所击败。

在与奥林匹亚科斯的第一场比赛中，热刺与奥林匹亚科斯战成平局，两场比赛之后，他们将不得不追赶拜仁和贝尔格莱德红星的步伐。

在英超联赛中，托特纳姆热刺也表现不佳，七场比赛只得了11分，在联赛中排名第六。

托特纳姆热刺最近战胜了南安普顿，尽管奥里耶被红牌罚下。然而在英超联赛中连续输给莱斯特城和在联赛杯上的失利已经引起了人们对上赛季冠军联赛决赛选手的密切关注。

埃里克森还没有达到上个赛季的高度，到目前为止，他只在联赛中出场4次，攻入1球，助攻1次。

与此同时，为儿童也为俱乐部在联赛中首发了四次。

接下来热刺在国际比赛日之前还将做客英超的布莱顿。

在那之后，热刺将在与沃特福德的比赛中回归，然后在冠军联赛中主场迎战贝尔格莱德红星。