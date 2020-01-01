妖星成长记：引曼城求购 偷师阿扎尔

阿尔马达，这个名字或许对许多人来说仍旧非常陌生，但阿根廷球迷相信他将是未来的领军人物。

本世纪以来，阿帕奇地区不再只是布宜诺斯艾利斯最贫困和恐惧的社区之一，从那里走出了许多阿根廷足球运动员。卡洛斯·特维斯便是其中之一，职业生涯中他效力过包括博卡青年、曼联、曼城和尤文图斯在内的诸多豪门。

本文的主人公，蒂亚戈-阿尔马达出生于2001年4月，在早年间，他通过兜售水果和蔬菜赚零花钱。有时候，和朋友间的足球比赛会因枪声而中断。

阿尔马达在接受采访时表示：“我在这里度过了童年，我学到了什么是好事，什么是坏事。有人在我旁边抽烟，也有人从我身边持枪走过。周围的人，很多选择了错误的道路。我必须做出自己的选择。”

其他球队

阿尔马达选择了足球，四岁时就已经在当地的圣塔克拉拉俱乐部效力。五岁时，阿尔马达进入了一家职业俱乐部。

阿尔马达在同龄人中鹤立鸡群，在各个年龄段中均是如此。在海因策手下成年队效力的第一个赛季中，他联赛出场16次，贡献了3个进球和2次助攻，让他成为了阿根廷足坛的焦点。

2019年夏天，阿尔马达入选了阿根廷U20国家队，随队参加南美锦标赛。尽管阿尔马达是队中年龄最小的球员，但他表现得依然十分出彩。

据报道，曼城队为其开出了2000万欧元的转会报价，希望永久买断阿尔马达。媒体与俱乐部之间的纷争就此开始，海因策甚至当众痛斥一名记者是骗子。

最终，闹剧以阿尔马达续约四年而结束，新合同包含2500万欧元的解约金条款。可以预料到的是，阿尔马达将继续吸引众多欧洲顶级俱乐部的目光。

在出色的新秀赛季之后，阿尔马达本赛季继续着出色的表现，22次出场打进5球并完成2次助攻。萨斯菲尔德在阿甲积分榜上仅次于河床和博卡，位列第三位。

除了展示自己超凡的足球天赋外，他还表现出心理成熟的一面。今年二月，阿尔马达在补时第三分钟为球队冷静攻入一粒点球，避免了萨斯菲尔德杯赛首轮出局的尴尬。

阿尔马达也有着自己的偶像，特维斯对于他来说有着特别的意义。不过，阿尔马达承认他经常通过观看皇马球星阿扎尔的比赛录像获取灵感。阿尔马达的偶像还包括博卡青年传奇里克尔梅，后者听说他为萨斯菲尔德效力之后还请阿尔马达到家中做客。

曼城肯定会继续其求购阿尔马达的脚步，这名天才球员距离前往欧洲联赛效力的日子不会太久。阿根廷球迷们希望这位希望之星有朝一日能够带领国家队重返巅峰。