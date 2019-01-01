如此坎特怎能不爱 瓦尔迪：他总能把球抢回来

这位法国国脚中场在王权球场只度过了一个赛季，但是他仍然给英格兰前锋留下了深刻的印象。

杰米·瓦尔迪说前莱斯特城队友恩戈洛·坎特是一个“快乐的”队友，他透露球队曾经不得不说服这位中场球员不要跑步去训练。

这位法国国脚在莱斯特城度过了一个赛季，并在他们神奇的英超夺冠过程中发挥了关键作用。

这位28岁的球员已经成为蓝军的重要一员，他已经赢得了第二个联赛冠军、欧罗巴联赛冠军和足总杯冠军，并且随法国队一起捧起了世界杯。

他们在同一支球队的时间可能很短，但是莱斯 特城前锋瓦尔迪对这位“可爱的”防守型中场有着美好的回忆，他说这位中场球员的工作效率令人印象深刻。

“能和恩戈洛在一起踢球真是太高兴了！”他对队报说：“他是一个可爱的家伙，同时也是一个出色的球员：当我们丢球的时候，无论在球场上发生了什么，轰的一声，他就会出现，为我们把球抢回来。”

“在训练中，这对他来说太容易了，我相信他有时故意把球送人，只是为了享受再次抢球得手的感觉。有一天，他对我们说，他正在认真考虑每天跑步去训练中心，因为他总是会给自己增加一点跑步时间。当时，我们都有点吃惊，并说服他不要这么做。无论如何，每次我们看到他开着他的Mini Cooper来到训练场，我们都很放心。”

8月，坎特和他的前东家进行了正面交锋，莱斯特城1-1战平切尔西。坎特利用这个机会遇到了一些老队友，包括瓦尔迪。

“上个月，我们在斯坦福桥的比赛后，他来更衣室和我们打招呼。”这位英格兰国脚说：“我问他的第一件事是：‘伙计，你还开着你的Mini Cooper吗？’他对我说，他把在莱斯特的那辆车送回了法国，但同时他又买了一辆新的Mini Cooper！”