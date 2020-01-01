如果没有这个进球 穆里尼奥的命运将截然不同

科斯蒂尼亚和他的队友无视指令，在对阵曼联的比赛中在第90分钟攻入一球，改变了穆里尼奥的人生。

这仍然是若泽·穆里尼奥执教生涯中最具标志性的形象：2004年，葡萄牙人在老特拉福德场边与他的波尔图球员一起庆祝。

在那个三月的晚上，科斯蒂尼亚在最后一分钟的进球不仅把曼联踢出了欧冠，它还改变了欧洲足球的进程。

更重要的是，这让穆里尼奥成为了一个全球明星。一年前，他已经在波尔图赢得了联盟杯，但这是这位天才教练在世界舞台上真正宣布自己的时刻。

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在带领波尔图获得欧冠的荣誉后，他在斯坦福桥呼风唤雨，并标榜自己是“特别的一个”。

他结束了切尔西对英超冠军长达50年的等待，之后又在国际米兰历史性地赢得三冠王，并结束了巴塞罗那在西甲的统治。

但是，如果没有科斯蒂尼亚在老特拉福德最后一分钟的扳平比分，这一切都不可能发生。

而值得注意的是，穆里尼奥与此无关。

事实上，穆里尼奥对本尼·麦卡锡上前主罚任意球感到不满，他希望里卡多·费尔南德斯来主罚。

“我记得那一刻我们没有按照若泽的要求去做。”科斯蒂尼亚告诉够力足球：“我们所做的一切都不是穆里尼奥的计划！”

“教练可以让你为比赛做好充分准备，但也有球员自己做出改变的时候——而且是以一种好的方式。”

“在那个特殊的时刻，我们没有做穆里尼奥想要的。我们做得不一样。但是球进了网。霍华德脱手了，约翰·奥谢光顾着看球，他没有迅速做出反应。”

“但是我做到了，当我进球的时候，我看到了我的球迷们。在那一刻，我忘记了一切，只是过去和他们一起庆祝。何等美妙！”

波尔图的兴奋完全可以理解。很少有权威人士认为他们能淘汰曼联进入八强。

然而，穆里尼奥一直相信他的球员。

“当我们抽到曼联时，我记得若泽对我们说，‘让鲨鱼来吧。’”埃德加拉斯·扬考斯卡斯向够力足球透露：“我记得当时没有恐惧的因素，我们凭借本尼·麦卡锡的两个进球以2-1赢得了第一场比赛。然而，我们去了曼彻斯特，知道这将是艰难的。”

“但压力在他们身上：他们希望一路打到决赛，而对于这样一个标志性的组织来说，失败将是一场灾难。”

“大概有95%的人认为曼联会出线，因为他们是更好更有经验的球队。”

“他们有斯科尔斯、范尼和基恩这样的球员。他们是最高水平的超级明星，可以打败世界上任何一支球队。”

“但是基恩在葡萄牙被罚下，所以我们知道他将在第二回合错过比赛。我们知道我们有机会。”

穆里尼奥也知道这一点，特别是他可以再次派出因为禁赛错过首回合比赛的科斯蒂尼亚。

在此之前的几个月里，两人的关系变得紧张起来，他们几乎没有说话。

然而，在16强波尔图与曼联的比赛中，穆里尼奥接近了科斯蒂尼亚，当时科斯蒂尼亚正在训练。

”他说，科斯蒂尼亚，看看抽签：曼联。第一场在主场，第二场在客场。”

“第一场比赛你将被禁赛，但我们将以一球击败他们，然后，你将在第二场比赛中面对他们的压迫。”

“长传、拼抢，你就把他们淘汰。然后他站起来离开了。”

“关于穆里尼奥，我还能告诉你什么？他是对的：事实就是如此。”

“他总是在正确的时间给我们正确的投入。他完美地控制了我们的心态。他总是让我们专注。”

“甚至当我当时在和一家意大利俱乐部谈话时，他后来在酒店给我打电话说：科斯蒂尼亚，和我们在一起，我们将赢得联赛和欧冠。然后，你可以去英格兰或意大利。”

“他总是那样对你说话。你相信了他，这让你更加自信。所以，我们比平时更有信心地进入比赛。”

在老特拉福德1-1战平后，波尔图以总比分3-2晋级四分之一决赛。

“当我想起那场比赛的时候，我只记得最后的几分钟，因为那感觉就像一个永恒。”扬考斯卡斯承认：“我们知道曼联在比赛快结束时是强大的，总是在伤停补时阶段进球，他们全力以赴。但是我们仍然很强大，没有被淘汰，晋级下一轮。”

“那时我们知道，在打败曼联之后，我们可以打败任何人。就在那时，每个人都确信我们会进入决赛。”

他们做到了，淘汰了里昂和拉科鲁尼亚，3-0击败了摩纳哥，这是他们第二次获得欧冠冠军。

穆里尼奥在盖尔森基兴的那天晚上承认他将前往英格兰，在那里他将和一支强大的切尔西一起打破许多纪录。

当然，如果不是科斯蒂尼亚两个月前在曼彻斯特的一记决定性的进球将教练推到了阿布拉莫维奇的面前，情况就完全不同了。

事实上，当穆里尼奥突然成为欧洲最令人兴奋的年轻教练时，这位俄罗斯亿万富翁已经在考虑聘请埃里克森代替克劳迪奥·拉涅利担任主教练。

“毫无疑问，这是他职业生涯中一个改变人生的时刻。”扬考斯卡斯说：“我不知道他是否会在没有赢得欧冠冠军的情况下留在那里。”

“当时，他只是一个不太知名的俱乐部的年轻教练。前年我们甚至都不是联盟杯的热门球队！”

“但在穆里尼奥的带领下，我们赢得了所有可能的欧洲冠军，这就是他吸引大俱乐部注意的原因。”

“他不仅通过在球场上的成功，也通过他与媒体和电视的互动。他的个性对球队非常有吸引力。”

这也让他得到了他的球员的喜爱，他们中的许多人仍然和穆里尼奥保持着良好的关系，包括科斯蒂尼亚。

这位前葡萄牙国脚透露：“当他在皇家马德里的时候，他在售票处给我留下了球票，里面还有一张纸条。”

“这是一张他在老特拉福德场边的照片，他写道‘你让每个人都变得更强了。’”